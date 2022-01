Francesca Michielin. La cantante di Bassano del Grappa festeggia i suoi primi 10 anni di carriera attraverso un carosello d’immagini strepitose su Instagram

Il 5 gennaio 2012 sali alla ribalta della quinta edizione del talent show “X Factor” una giovanissima interprete di soli 16 anni. Sbaragliò la concorrenza grazie al suo talento innato, alla voce strepitosa e alla capacità precoce di attenta e delicata compositrice. Stiamo parlando di Francesca Michielin, facente parte della squadra Donne 16-24, capitanata all’epoca da Simona Ventura.

Da quel momento sono passati ormai 10 anni e la ragazza, ormai 26enne, ha dimostrato di non essere semplicemente una meteora venuta fuori da un format televisivo, ma un’artista completa a 360° pronta a rimanere indelebile nel panorama musicale italiano.

Francesca Michielin: 10 anni di carriera in grande stile. Il meglio deve ancora venire

“Apriamo ufficialmente le danze di questo decennale, che sarà indimenticabile. Ve lo prometto” – ha scritto in didascalia Francesca Michielin sul suo profilo Instagram per chiudere il capitolo dei suoi primi 10 anni di carriera e aprirsi, impavida, verso il futuro.

Ha accompagnato queste parole a una serie di scatti molto significativi che ripercorrono le tappe fondamentali del suo percorso musicale. Si parte ovviamente dalla vittoria a “X-Factor”, passando per immagini commoventi accanto al compianto Franco Battiato.

La vediamo, inoltre, insieme all’attore Andrew Garfield (noto per aver interpretato “The Amazing Spider-Man” di cui la Michielin ha cantato un brano della colonna sonora). Presenti anche tutti gli artisti di prestigio con cui ha collaborato negli ultimi anni. Termina il suo “viaggio temporale” con le foto della sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo in tandem con il rapper Fedez con il quale ha raggiunto la seconda posizione con il brano “Chiamami per nome”.

Lo scorso ottobre ha rilasciato il suo ultimo singolo inedito dal titolo “Nei tuoi occhi”, brano che fa parte della colonna sonora del film “Marilyn ha gli occhi neri” con Stefano Accorsi e Miriam Leone.

“Non far spegnere mai l’energia che hai dentro, noi siamo sempre qui a supportati.

A questi dieci anni, grazie. Ti vogliamo bene” – le scrivono i suoi ammiratori.

La Michielin ha all’attivo ben 4 album:

2012 – “Riflessi di me”

2015 – “di20”

2018 – “2640”

2020 – “Feat (stato di natura)”

Siamo tutti in attesa di conoscere le sue prossime avventure e di poterla riascoltare dal vivo in tournée.