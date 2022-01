Francesco Gabbani conduttore? La svolta del cantante

Francesco Gabbani. Anno nuovo, nuova carriera? Il cantante sembra a un punto di svolta della sua carriera artistica che si volge sempre più verso il mondo della televisione.

Cantautore e polistrumentista carrarese, Francesco Gabbani è un volto amato dal pubblico italiano. La sua musica ha radici connesse alla sua infanzia. Grazie al negozio di strumenti musicali dei suoi genitori l’artista, fin da piccolo, ha imparato a suonare svariati strumenti. All’età di diciotto anni firma il suo primo contratto con la band Trikobalto. Solo nel 2010 si avvierà verso una carriera da solista.

Nel 2016 la svolta: il suo singolo Amen, presentato nella categoria nuove proposte, conquisterà non solo il pubblico ma anche la giuria, posizionandosi al primo posto e vincendo il premio della critica “Mia Martini”, nella sezione giovani, e il premio Sergio Bardotti per il miglior testo del Festival. L’anno successivo la carriera del cantante decolla con il brano Occidentali’s Karma che vince il Festiva di Sanremo 2017. Il brano, definito fin da subito dalla critica come “un possibile tormentone”, non deluderà le aspettative.

Francesco Gabbani conduce “Ci vuole un fiore”, il nuovo varietà su Rai Uno all’insegna della sostenibilità

Un’avventura del tutto nuova per il cantautore Francesco Gabbani, che in primavera condurrà il nuovo varietà di Rai Uno “Ci vuole un fiore”. La nuova proposta televisiva andrà ad occupare un posto in prima serata, di venerdì, questa primavera, al termine della seconda edizione del Cantante Mascherato.

Il programma si aprirà con due serate evento nelle quali saranno centrali i temi legati all’ambiente, alla sostenibilità e alla musica. nello show di intrattenimento si alterneranno spettacoli di danza, musica e comicità. Insomma una miscela di gusti pronto a divertire ed emozionare il pubblico di Rai Uno. Nella sua forma didattica il programma vuole essere un insegnamento, in una misura leggera, circa le giuste piccole azioni quotidiane da compiere per la conservazione del nostro pianeta. La sensibilizzazione alla salvaguardia dell’ambiente è l’obiettivo del programma che accompagnerà il pubblico verso azioni quotidiane sempre più ecosostenibili alternando momenti di musica e festosità tipici dello show.

Gabbani, con una grande sensibilità artistica e una solida carriera alle spalle, presenterà il programma “Ci vuole un fiore”. Al suo fianco ci sarà una figura che non è stata ancora identificata.