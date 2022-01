“GF Vip”, Urtis sgancia la bomba su Biagio: “Sotto le coperte, io e lui…”

GF Vip, Giacomo Urtis sgancia la bomba su Biagio D’Anelli. Dopo il loro confronto della scorsa puntata, il chirurgo plastico ha deciso di vuotare il sacco

Giacomo Urtis è uno dei concorrenti di questa ultima edizione del GF Vip. Aveva già partecipato lo scorso anno, e aveva riscosso così tanto successo che Alfonso Signorini lo ha voluto fortemente anche questa volta. All’interno della casa Giacomo aveva instaurato subito un bellissimo rapporto con il noto opinionista Biagio D’Anelli. I due erano molto vicini e passavano tanto tempo insieme, oltre a condividere il letto insieme a Miriana Trevisan. Ed è proprio qui che è cominciato tutto.

Giacomo Urtis vuota il sacco su Biagio D’Anelli al GF Vip: colpo di scena in diretta

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Al Bano, novità sullo stato di salute del cantante: “Non lo augurerei a nessuno”

Biagio e Giacomo di notte trascorrevano gran parte del tempo sotto le coperte, tanto da spingere i telespettatori a credere che stesse nascendo del tenero. Poi, durante una puntata, Alfonso ha mostrato le immagini dicendo che con Biagio lì sotto ci fosse Miriana. Nessuno ha mai smentito il conduttore, o almeno fino all’ultima puntata andata in onda.

Biagio, che è stato eliminato, è rientrato momentaneamente nella casa per avere un confronto con Soleil, Giucas, Valeria e infine Giacomo. I quattro hanno espresso dei pensieri poco carini e Biagio ha voluto rimetterli al proprio posto e soprattutto difendere Miriana, in particolar modo da Urtis che ha raccontato qualcosa che ha fatto scoppiare una polemica. Giacomo, dopo la fine del confronto, non è riuscito a trattenere un commento. “Fa tanto l’innamorato ma intanto sotto le coperte con lui c’ero io“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Beautiful, l’annuncio della Mediaset: dal 9 gennaio cambia tutto

Il commento è stato coperto dalle voci degli altri concorrenti ma è stato abbastanza udibile: Alfonso parlerà con Giacomo di questo nella prossima puntata o faranno finta di niente?