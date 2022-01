La seguitissima Giulia Stabile, idolo della Gen Z, vincitrice di Amici 20 e fidanzata del noto Sangiovanni, sfoggia su Instagram le sneakers più amate del momento: le Air Force 1.

La ballerina non si pone il problema sulla scelta del colore giusto e si muove con disinvoltura nelle sneakers Air Force tanto bianche quanto nere.

Giulia Stabile fa ormai ufficialmente parte del cast di ballerini del talent show in assoluto più amato d’Italia. Dopo aver vinto l’edizione di Amici 20, è diventata un idolo della Generazione Z, è seguitissima su Instagram e, durante le lezioni di Maria De Filippi ha conosciuto l’artista con cui sta vivendo una romantica storia d’amore: Sangiovanni.

Sui suoi profili social, la cantante italo catalana ama condividere momenti di vita quotidiana alternati a video nei quali balla. E’ proprio in questi ultimi che la fidanzata del cantane di Malibù sfoggia le sue adorate ed inconfondibili sneakers Air Force in entrambe le varianti di colore.

“C’è un detto: ieri è storia, domani è un mistero, ma oggi è un dono. Ed è per questo che si chiama presente”

Con questa didascalia, la 19enne posta su Instagram il video che la vede indossare capi della collezione Etro x Kung Fu Panda. Mentre balla e regala emozioni ai suoi followers, @giugiulola cambia più volte outfit e saltano agli occhi le Air Force Nike 1.

Air Force Nike 1, che siano bianche o nere, Giulia Stabile balla, emoziona e le sfoggia in entrambe le varianti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Stabile ♡ (@giugiulola)

Un modello di sneakers con la linea pulita, la forma classica e il profilo basso. Sono perfette per ballare grazie alla suola di gomma antiscivolo e si confermano come calzatura perfetta per lo streetswear nonché scarpa sportiva per eccellenza del 2022.

Fu nel 1982 che la Nike diede alla luce per la prima volta il modello Air Force 1. Si tratta del risultato del lavoro del designer Bruce Kilgore.

Ben 39 anni dopo, è ancora la sneakers più richiesta, amata e ricercata. Dagli Stati Uniti a tutto il mondo, è l’emblema della sneakers iconica.

Leggi anche -> Valentina Ferragni come Emily in Paris: l’influencer ci insegna ad imitare 3 look super chic

Comoda, bella e semplicissima da abbinare: ha visto nel tempo l’uscita di 1700 varianti di colore. Quelle più vendute risultano essere le bianche e le nere. Giulia Stabile le ha subito indossate entrambe, senza esitare su quale colore potesse essere migliore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Stabile ♡ (@giugiulola)

E’ davvero impossibile resistere a questo evergreen: con il logo laterale e i lacci ton sur ton, sono perfette da abbinare sotto qualsiasi tuta o jeans.