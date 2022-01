“Il Paradiso delle Signore”, grande ritorno in atelier: da oggi cambia tutto

Il Paradiso delle Signore potrebbe essere testimone di un grande ritorno nei prossimi giorni: si tratta di uno dei grandi protagonisti andato via un po’ di tempo fa

Il Paradiso delle Signore si è fermato per la pausa natalizia ed è tornato con numerosi colpi di scena che hanno lasciato i telespettatori senza parole. Al centro delle prossime puntate vedremo Tina, e in qualche modo si parlerà anche di qualcosa che sembrava essere terminato da tempo, ovvero il suo amore con Sandro. La ragazza, tornata in città, ha svelato alla sua famiglia che lei e Sandro hanno deciso di mettere un punto alla loro relazione. Ma non è finita qua.

Il Paradiso delle Signore, il ritorno inatteso che cambierebbe tutto

Iniziamo subito chiarendo che, nei prossimi episodi, ci saranno diversi ritorni a Milano. Flavia Brancia di Montalto e la zia Ernesta, che verrà per quanto riguarda il famoso matrimonio. Ma pare che ci sarà anche un terzo e inatteso ritorno.

Tina, tornata a casa, ha deciso di godersi la sua famiglia e di festeggiare il Natale con loro, per lasciarsi definitivamente alle spalle la storia d’amore che l’ha fatta soffrire così tanto. E, miracolosamente, la famiglia Amato riesce a godersi delle feste in tranquillità dopo diversi anni che questo non succedeva. Tutto sembra andare a gonfie vele, fino a che la loro serenità non verrà intoppata da una inaspettata telefonata: si tratta di Sandro.

Sandro telefonerà a casa di Tina e chiederà di lei, ma la ragazza deciderà di non parlare a telefono con lui. A questo punto bisogna aspettare per vedere se Sandro deciderà di arrendersi o tornare anche lui in città.