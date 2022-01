Uno scanzonato racconto sul tradimento di Mara Venier da parte di Jerry Calà viene allo scoperto a seguito di una lunga intervista…

Il poliedrico artista catanese dall’accentuata vena comica, Jerry Calà, nonché celebre protagonista della pellicola che ha accompagnato un’intera generazione d’eterni adolescenti in piena estate nel lontano 1983, ha finalmente deciso di rivelare tutti i dettagli riguardo ad un suo tradimento in gioventù. Si tratta della sua ex fiamma ed ora storica amica. La conduttrice di origini veneziane, Mara Venier.

Un’estate senza fine, per molti. Ma, a quanto pare, non per la loro relazione. D’altro canto chi non ricorda con nostalgia, al giorno d’oggi, il tanto chiacchierato rapporto d’amore tra i due all’epoca dell’esilarante uscita nelle sale cinematografiche della commedia “Sapore Di Mare“?

Jerry Calà confessione su Mara Venier, dopo anni ammette il tradimento

Sullo sfondo della mitica commedia diretta dal regista Carlo Vanzina, Jerry desidera ricordare l’aneddoto che avrebbe segnato la fine della loro storia d’amore. Nonostante la forte amicizia che lo lega ancora oggi alla schietta, vera e professionale, Mara, questo non lo farebbe desistere dal raccontare la verità dei fatti.

“Ormai è diventata una leggenda!” Tuona il da sempre sardonico attore e cabarettista dal rinomato umorismo. “Ogni età ha i suoi problemi“, spiega Jerry tornando indietro con la mente “a quei tempi“.

“Non avevo neanche 30 anni“, racconta lo sceneggiatore. Spiegando nella recente intervista come “per un uomo” avere quell’età “vuol dire essere un ragazzino“. Ma non finisce qui. Perché Jerry terrà anche a sottolineare come all’epoca fosse “in preda a un improvviso successo“. E dunque, tale stato di ascesa sotto i riflettori, lo avrebbe forse avvicinato ancor di più ad alcune “distrazioni“. Allontanandolo inevitabilmente, per via delle sue azioni poco mature, dalla sua ex fiamma.

Per concludere, sul finale, l’attore vorrà ad ogni modo chiedere scusa senza troppi giri di parola e senza doversi sentire in colpa per quanto accaduto. Perciò: “se ho fatto qualche marachella mi giustifico“.