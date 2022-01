Juventus-Napoli le pagelle e il tabellino del big match di campionato andato in scena allo Stadium di Torino.

Dopo una settimana alquanto movimentata, i vertici hanno deciso che il match tra Juventus e Napoli si deve giocare regolarmente. Le due squadre, come d’altronde le altre 18 di serie A (e un po’ in tutte le categorie) devono fare i conti con innumerevoli casi di positività. In casa degli Azzurri, inoltre, c’è un vero e proprio focolaio.

Nonostante diverse assenze, gli ospiti giocano un buon primo tempo e passano in vantaggio con Mertens, bravissimo a battere il portiere bianconero con un destro secco. La Juventus prova a reagire ma non riesce ad impensierire Ospina. Nel secondo tempo, Chiesa trova subito il pareggio al termine di un’azione arrembante della sua squadra. Sale l’intensità e crescono le occasioni. Nessuna delle due compagini riesce a prevalere: finisce quindi in parità. Il pareggio serve poco ad entrambe: il Napoli si allontana ancora dal primo posto mentre la Juventus non riesce ad accorciare sulla zona Champions.

Juventus-Napoli le pagelle e il tabellino del match

Juventus (4-3-3): Szczesny 6; Cuadrado 6, Rugani 6.5, De Ligt 6, Alex Sandro 5.5(74′ De Sciglio s.v); McKennie 6, Locatelli 6, Rabiot 5.5(65′ Bentancur 5.5); Chiesa 7, Morata 5.5 (74′ Kean s.v), Bernardeschi 6(65′ Dybala 6). All. Allegri

Napoli (4-2-3-1): Ospina 6.5; Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 6, Juan Jesus 6, Ghoulam 6.5; Demme 6, Lobotka 6.5; Politano 5.5, Zielinski 5.5, Insigne 5.5; Mertens 7 (90′ Petagna s.v). All. Domenichini (Spalletti assente per Covid).

Arbitro: Sozza

Reti: 23′ Mertens (N), 54′ Chiesa (J)

La Juventus, nel prossimo turno di campionato, sfiderà la Roma allo stadio Olimpico. I bianconeri stanno vivendo un inizio durissimo di 2022: non va dimenticato che la settimana prossima c’è la super sfida con l’Inter valida per la Supercoppa italiana. Il Napoli, invece, ospiterà la Sampdoria nella sfida di domenica delle ore 18.