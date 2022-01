La bellissima ex modella italiana Elisabetta Gregoraci è tornata a far parlare di sé con una foto scattata nel suo ultimo viaggio in Kenya.

La favolosa ex concorrente del reality show di Canale 5 ‘Grande Fratello VIP’ ha condiviso un IG post da sogno: si tratta della foto fuori stagione più bella del secolo.

Nell’immagine Elisabetta posa in ginocchio, con uno smagliante sorriso sulle labbra: guardarla è una gioia immensa per gli occhi!

La Gregoraci indossa un bikini nero, che comprende una parte superiore monospalla ed un micro slippino con i laccetti sui fianchi: il costume le dona moltissimo!

Nella didascalia la bella influencer ha scritto: “Ciao Kenya ti porto nel cuore“. E ancora: “Ci vediamo presto”.

Siete pronti a vedere la foto più elettrizzante che ci sia? Tenetevi forte, perché è uno spettacolo da paura…

Elisabetta Gregoraci, i fan non credono ai loro occhi: la FOTO non è del tutto legale…

La splendida ex gieffina non ha risparmiato nessuno con l’ultima foto postata sul suo seguitissimo profilo Instagram: gli utenti la ammirano incantati.

Il panorama alle sue spalle è paradisiaco, ma lei lo è di più: il focus, infatti, è tutto sul suo fisico statuario.

Il post è diventato virale dopo pochissimo tempo dalla pubblicazione: c’è stata un’esplosione di visualizzazioni, condivisioni, mi piace, messaggi e commenti.

Tra questi si leggono moltissimi complimenti, ad esempio: “La bella sirenetta di Malindi”; “Eli questa vacanza ti ha resa ancora più radiosa”; “Sei bella da morire” oppure “Un posto davvero stupendo, stupendo come te”.

Non c’è dubbio: la sua bellezza magnetica ti tiene incollato allo schermo!

Una cosa è certa: la sua bellezza, il suo fascino, la sua classe e la sua eleganza hanno fatto breccia nel cuore degli italiani.