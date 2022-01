Laura Chiatti modalità casalinga disperata, occhi puntati su un particolare afrodisiaco: “Ma…non è troppo corta?” – FOTO

L’attrice ha scattato un selfie allo specchio mostrando un lato di sé decisamente piccante che ha mandato fuori di testa molti fan della sua community.

Ieri sera sono stati migliaia gli italiani che hanno visto su Rai Movie la replica del film di Leonardo Pieraccioni “Il professor Cenerentolo” girato nell’isola di Ventotene nel 2015 assieme a Laura Chiatti.

La trama della pellicola è semplice: per conquistare la bellissima e sensuale Morgana, l’ingegnere Umberto si finge bibliotecario ma la realtà non è come sembra, infatti lui è un detenuto che ha quasi finito di scontare la pena.

Laura nel film appariva sorridente e seducente come non mai con le sue curve pirotecniche e ben delineate, aspetto fisico che in molti oggi le criticano invece per via del drastico dimagrimento avuto negli ultimi anni.

Per fortuna la community Instagram si divide egregiamente e sono sempre maggiori i fan che la stimano per la sua bravura e bellezza indiscussa (a prescindere dalla scelta di perdere peso). Vediamola in modalità casalinga disperata nell’ultimo scatto postato.

Laura Chiatti fa strage di cuori, la gonna così corta è illegale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Chiatti (@laurachiatti82)

Forse Laura voleva giocare sulla sovrapposizione Epifania-housewife pubblicando l’ultimo selfie nella sua pagina Ig. Uno scatto in bianco e nero realizzato direttamente nella cabina armadio della sua camera da letto, si intravvedono infatti pile di jeans, maglioncini e valige ordinate nel riflesso dello specchio in cui lei si ritrae.

Non ha per nulla le fattezze della casalinga disperata (e neppure della Befana) visto che appare come una visione con maglioncino over e gonna chiara super corta che scopre terribilmente le gambe affusolate e magre.

Capelli scompigliati che le coprono parzialmente il viso ed un accenno di sorriso che ha spiazzato migliaia di persone ammutolite di fronte a tale visione surreale.

Ammutolite sì ma subito dopo pronte a elogiarla nei commenti “Stu stu stu stu pendaaaaaaaaaaaaa 🔥❤️”, “Non aggiungo altro 💣”, “Ma…non è troppo corta?”, “In comune abbiamo solo il nome…purtroppo per me😂”.