Laura D’Amore, “cin cin” di chiusura ubriacante. Seno straripante e visuale incandescente nei punti giusti. Ipnotica – FOTO

La showgirl, Laura D’Amore chiude in bellezza le festività natalizie. Tutto cucito al limite per un’Epifania ad altissima temperatura.

Meglio conosciuta come una delle bellezze più effervescenti del panorama social, Laura D’Amore non poteva esimersi dal concedersi un drink di chiusura ad alta temperatura.

La hostess più effervescente di Alitalia ha regalato un sogno ad occhi aperti a tutti i fan che la seguono di continuo. Un bel biglietto da visita per l’ultima ‘abbuffata’ di queste festività, prima di ritornare ai posti di comando.

Amante della moda e dei piaceri in generale della vita, Laura ha dimostrato ancora una volta di essere un esempio per molti. Il sorriso e la delicatezza proveniente dal profondo della sua anima fanno da ciliegina sulla torta ad un volto afrodisiaco, segno di una bellezza perfetta che non conosce le ingiurie del tempo.

Andiamo a vedere nel dettaglio la migliore performance delle feste che la pone direttamente sul piedistallo delle dive dal fascino ultra naturale

Laura D’Amore infiamma Instagram con una posa in primo piano da far perdere la testa

