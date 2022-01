Il lavoro dei sogni esiste e paga una cifra assurda, scopritelo ora

Un lavoro che riguarda un’attività bellissima da fare e che viene pagato davvero cifre astronomiche, è tutto vero

È arrivata una proposta di lavoro da parte della società Insurbanks che si occupa di aiutare le persone nel rapportarsi con le compagnie assicurative. Il suo compito è di analizzarle e metterle a confronto per poi consigliarti al meglio sulle decisioni da prendere. In questo periodo, questa società ha deciso di mettere a disposizione una posizione lavorativa che sembra essere il lavoro dei sogni.

Il lavoro dei sogni sta chiamando, scoprite come ottenerlo

Questo lavoro, proposto da Insurbanks, paga in totale la cifra di 85 mila dollari e offre la possibilità di visitare 12 paesi. L’itinerario è impressionante, ricco di avventure in luoghi unici e meravigliosi. Si avrà la possibilità di visitare la Sydney Opera House, l’isola di Fraser e anche la Grande Barriera Corallina in Australia.

Ci sarà inoltre la possibilità di praticare sport estremi nelle isole sud e nord della Nuova Zelanda, come Queenstown. Successivamente si viaggerà attraverso una delle destinazioni più ambite del mondo, Bali in Indonesia. Poi la Thailandia con le sue incantevoli isole e le Hawaii e anche Miami.

E ancora il Canada, la Grecia e le isole circostanti e si finirà anche in Islanda dove si potrà ammirare l’aurora boreale e a Rio e Janeiro per il carnevale e ancora in Brasile per visitare la maestosa foresta amazzonica.

Infine ci sarà anche una tappa in Messico, in Africa per affrontare un safari alla scoperta della savana e di tutti gli animali più incredibili e feroci che ci vivono. Come ultimo stop ci sarà poi una spedizione unica in Antartide di ben 14 giorni.

Il motivo per cui Insurbanks ha deciso di offrire questa posizione è che vuole testare alcuni pacchetti assicurativi da quello aziendale a quello sulla vita e sui viaggi. Il lavoro al mese includerà le seguenti tariffe:

2.000 dollari per i voli, 3.000 dollari per le tasse di alloggio, 600 dollari indennità per cibo e bevande, 1.000 dollari indennità per attività e sport estremi, 500 dollari per noleggio di veicoli, assicurazione auto internazionale, assicurazione viaggio e assicurazione aziendale.

Lo scopo di questi itinerari è quello di partecipare ad attività incredibili e visitare luoghi mozzafiato, ma anche di riprendere tutto con una videocamera spiegando e consigliando alle persone cosa fare in questi posti attraverso un blog e videoblog di viaggio.

Pertanto le persone adatte per questo ruolo sono quelle che non hanno paura di stare davanti alla telecamera. Ci vuole poi una certa creatività e verve. Passiamo alle informazioni utili per partecipare al concorso che vi permetterà di avere il lavoro dei vostri sogni.

Occorre avere almeno 18 anni e vivere negli Stati Uniti, inoltre serve un account instagram attivo dove si dovrà pubblicare un video di 60 secondi in cui si spiega perché dovresti essere scelto per questo lavoro. Questa è una vera e propria sfida, in molti vorranno ottenere il ruolo, quindi il segreto è essere originali e creativi. Le domande verranno accettate fino al 31 gennaio 2022.