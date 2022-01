Michael Schumacher, la rivelazione inaspettata lascia senza parole i tantissimi tifosi sparsi in giro per il mondo.

Michael Schumacher è stato molto più di un pilota: il tedesco ha fatto raggiungere livelli di popolarità incredibili al mondo della Formula 1. Con il suo carisma, con le sue qualità e con il suo talento in pista, il classe 1969 ha fatto sognare generazioni intere con sorpassi da fantascienza, giri clamorosi in pista e vittorie da applausi.

Schumacher ha collezionato record pazzeschi e ha inanellato numeri illegali: soltanto Lewis Hamilton con la sua straordinaria Mercedes sta riscrivendo la storia. Il nativo di Hürth, ormai lo sanno tutti, è stato protagonista di un incidente da brividi sulla neve: da quel tremendo 29 dicembre 2013, non si è più ripreso. A distanza di anni, fuoriescono sempre aggiornamenti, novità e rivelazioni che lasciano senza fiato gli innumerevoli fans sparsi in giro per il mondo.

Michael Schumacher, rivelazione inaspettata: brividi per i fans

La nuova rivelazione ha lasciato i fans senza parole. Questa volta è il turno di Luca Cordero di Montezemolo ad emozionare gli appassionati. “Quando venni a sapere dell’incidente decisi di radunare non solo i collaboratori, ma anche tutto il mondo dei Ferrari Club per andare sotto l’ospedale di Grenoble e dire ‘Michael ce la devi fare”, ha spiegato il dirigente al programma ‘Ossi di seppia, quello che ricordiamo’.

Il nativo di Bologna ha anche rivelato che ci fu una mobilitazione straordinaria anche dei tifosi: tutti avevano la speranza che il pilota potesse uscire dal coma in tempi brevi. L’indimenticato campione della Formula 1 ha compiuto 53 anni proprio qualche giorno fa. Il mondo spera di rivederlo nuovamente come una volta.

La moglie Corinne, proprio in occasione del compleanno di Schumi, ha rilasciato un messaggio da brividi in cui ha spiegato che Michael è ancora qui. “Diverso, ma c’è”: parole da pelle d’oca.