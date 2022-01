Orietta Berti all’Ariston, la proposta del trio con Vanoni e Zanicchi

Orietta Berti dice la sua riguardo la proposta di cantare insieme a Vanoni e Zanicchi all’Ariston di Sanremo. La risposta della cantante non si lascia attendere.

Orietta Berti, cantante reggiana, nata a Cavriago nel 1943, è una delle voci più amate del panorama musicale italiano. Con una lunga carriera alle spalle e oltre 15 milioni di dischi venduti l’artista è stata apprezzata per diverse generazioni. Come dimenticare il suo famoso brano “Fin che la barca va”.

Dopo un periodo in cui è stata sottovalutata, forse per le suo genere romantico e popolare, Orietta è tornata alla ribalta, duettando con Fedez e Achille Lauro, con un brano frizzante e giovanile, “Mille”. Ad oggi, infatti, l’artista è amata da un pubblico molto diversificato. La Berti ha conquistato il cuore del pubblico ed è arrivata in vetta alle classifiche raggiungendo il primo posto. Il brano “Mille” ha ricevuto molti riconoscimenti ed è stata la hit dell’estate 2021.

Iva Zanicchi e la proposta di collaborazione. La risposta di Orietta Berti

“Mille” ha rappresentato l’esordio della Berti nel mondo dei giovanissimi, nel quale sembra essere perfettamente a suo agio. Il brano è anche l’inizio di una profonda amicizia con Fedez, che sembrerebbe essere sincera e reale. Dopo aver scalato le classifiche, la Berti ha vissuto le conseguenze di questo clamoroso successo ed è diventata anche un personaggio televisivo. Molte le proposte di collaborazione che le sono state fatte e diverse sono state le sue partecipazioni ai vari show televisivi.

A un intervista del Corriere della Sera Orietta Berti ha parlato della proposta da parte della cantante Iva Zanicchi. Pare che la Zanicchi, infatti, volesse calcare il palco dell’Ariston con la Berti e Ornella Vanoni. Nonostante il trio sarebbe stato notevolmente apprezzato da più generazioni, la risposta di Orietta è stata, tuttavia, tendenzialmente negativa. L’artista, disposta sempre a cantare con tutti i suoi colleghi, ha spiegato di voler lasciare spazio ai giovani e ha fatto un elogio al mondo musicale giovanile, pieno di energia, diverso da quello della vecchia generazione. In riferimento a questo, la cantante ha lasciato intendere di voler continuare a cantare insieme ai giovani poiché hanno uno stile diverso dal suo, nel quale le piace cimentarsi.

Orietta non ha dunque dato un no concreto alla proposta di Zanicchi, ma neanche un sì.