A rendere possibile un sogno irrealizzabile per il giorno della Befana ci pensa Paola Iezzi indossando un capo molto originale, il sexy regalo è da copertina.

Il fascino della cantautrice e produttrice Paola Iezzi ha iniziato a travolgere il pubblico della penisola grazie alle sue performance canore ad inizio anni 2000, donando un entusiasmante folata di appassionata energia nelle estati di quel periodo grazie agli esordi del memorabile duo “Paola & Chiara“. Dieci anni più tardi la sua carriera ha subito alcune trasformazioni, lasciando emergere la sua forte personalità in un exploit da solista. E, più tardi, anche in differenti ruoli per il piccolo schermo e grande schermo.

Simbolo ancora oggi di passione e leggerezza, la pluripremiata artista classe 1974, si è recata in questi giorni in quel di Stoccolma. Per terminare in bellezza, con un viaggio all’insegna del divertimento e della scoperta di nuove fonti d’ispirazione, il periodo delle festività.

“Meriteresti la copertina di Playboy” Paola Iezzi di fuoco in tutina aderente la vista è atomica – FOTO

