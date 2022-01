Raimondo Todaro, la verità sulla donna che lo ha riavvicinato a Francesca Tocca. Per lei, l’ex ballerino ha fatto davvero di tutto…

All’epoca della separazione tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca, i numerosissimi fan della coppia erano caduti nello sconforto più totale. I due ballerini, volti rispettivamente di “Ballando con le Stelle” e “Amici”, si erano sposati nel 2014 ed avevano avuto la loro unica figlia Jasmine nel 2013. A far vacillare la relazione, il presunto tradimento della Tocca assieme a Valentin Alexandru, allievo di “Amici”.

In maniera del tutto inaspettata, a distanza di poco più di un anno, Raimondo e Francesca hanno ritrovato la sintonia di un tempo e sembrano più uniti di prima. L’attuale professore di “Amici”, in una recente intervista, ha confessato il nome della donna che lo ha fatto riavvicinare alla Tocca. Per lei, Todaro sembra disposto davvero a tutto…

Raimondo Todaro ammette tutto: il nome della donna che lo ha riavvicinato a Francesca Tocca

La donna che ha permesso a Francesca Tocca e a Raimondo Todaro di riappacificarsi è una persona incredibilmente vicina ai due. Si tratta di Jasmine, la bambina nata nel 2013 dal matrimonio dei due ballerini, che ha fatto da collante a questa unione. Come confessato dall’ex maestro di “Ballando” in una recente intervista, sarebbe stata proprio la bambina a favorire il riavvicinamento tra lui e la moglie: “Jasmine ha tenuto vivo il nostro amore“.

Todaro, che ha messo da parte la passione che Francesca ha condiviso con il collega Valentin Alexandru, ha confessato di non aver mai perso la speranza. Secondo Raimondo, era solamente questione di tempo prima che i due tornassero insieme, forti dell’amore che li ha sempre legati. Il ballerino, in aggiunta, ha anche ammesso la propria volontà di allargare la famiglia: “Jasmine desidera un fratellino o una sorellina, ci stiamo pensando“.

Superata la crisi, per la coppia più amata di “Amici” è tempo di progetti. Jasmine, con ogni probabilità, vedrà molto presto esauditi i suoi desideri, ora che mamma e papà sembrano più affiatati ed innamorati di prima.