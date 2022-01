“Sei da infarto”. Rosaria Cannavò: un assaggio d’estate anticipata. I giochi sensuali del costume a rete – FOTO

Rosaria Cannavò. L’ex concorrente de “L’Isola dei Famosi” 2021 fa sfoggio della sua perfetta forma in un carosello di foto su Instagram direttamente da una location da sogno

L’ultima edizione de “L’Isola dei famosi” , condotta da Ilary Blasi, si è conclusa nel giugno 2021; ad accaparrarsi la vittoria è stato lo youtuber Simone Paciello, in arte Awed.

Tuttavia, durante la gara, i giochi sono stati messi in agitazione dalla presenza della showgirl catanese Rosaria Cannavò, che ha fatto il suo ingresso nelle spiagge dell’Honduras al 39esimo giorno ed è stata eliminata circa un mese dopo per via degli scontri dovuti al suo carattere peperino.

Rosaria Cannavò: dall’Honduras ai Caraibi è un trionfo di bellezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosaria Cannavò🇮🇹 (@roscannavoreal)

Rosaria Cannavò si è meritata il suo posto di celebrità all’interno del format di sopravvivenza “L’Isola dei Famosi” grazie al suo passato in diversi programmi televisivi di grande successo come “Paperissima”, “Sarabanda” e “I Raccomandati”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Oh Gesù” Damiano dei Maneskin quasi irriconoscibile ma per i fan è il delirio – FOTO

Inoltre, ha recitato nel film “La suite” (regia di Fabrizio Manfredini) e ha posato per alcuni calendari senza veli. É stata ospite di “Emigratis” di Pio e Amedeo e “Ciao Darwin“.

È finita alla ribalta anche per via della sua vita sentimentale poiché è stata compagna di due famosissimi ex calciatori della Roma: Christian Panucci e Antonio Cassano.

Adesso fa coppia fissa con il fisioterapista Francesco Casagrande; gli scatti che propongono su Instagram sono sempre intensi, evidenziando la loro palpabile intesa.

Proprio insieme al suo compagno Rosaria Cannavò ha trascorso le ultime vacanze natalizie. Ha fatto tappa in prima battuta nella splendida metropoli di New York. Adesso invece è ospite dell’isola di Santa Lucia nel Mar dei Caraibi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“La miss più bella” Martina Colombari e il suo esordio: ve la ricordate? – FOTO

Le foto che propone ai suoi 208mila follower sono un’esplosione di sensualità; per averne prova basta guardare l’ultimo carosello di cinque immagini in cui indossa uno striminzito costume color senape con degli inserti in rete che giocano con le sue forme procaci.

“Sei da infarto” – scrive un ammiratore tra commenti. Fanno eco molti altri: “Stupenda”, “Strepitosamente fantastica”, “Sei proprio gn*cca”.