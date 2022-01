Un insolito comportamento del principe Harry non è sfuggito agli occhi di un addetto alla cucina della Royal Family. Il retroscena è imbarazzante.

La Royal Family è solita riunirsi nelle grandi occasioni e festeggiare assieme di fronte ad una tavola imbandita. Dalla partenza del principe Harry, al seguito della sua amata sposa Meghan Markle alla volta del Golden State, gli eventi si sono inevitabilmente ridotti ad un numero più esiguo. Ma la tradizione continua ad essere portata avanti, seppur in minima parte.

Durante uno dei suddetti eventi, tenutesi non troppo recentemente, alcune attitudini manifestate dal principe Harry sarebbero state notate da un membro della cucina reale. Ed in seguito riportate al di fuori della realtà più ufficiosa per mezzo della stampa inglese.

Royal Family, fastidioso retroscena a corte: nel mirino il gesto di Harry a tavola

Al centro della propagazione della notizia vi sarebbe una comparazione tra i comportamenti a tavola, presso Kensington Palace, del duca di Sussex e del secondogenito della Regina Elisabetta II, Andrea. Le maniere del duca di York e di Harry sarebbero state messe in correlazione da un tale Darren McGrady. Si tratta di un riconosciuto chef che in passato fu a completo servizio della famiglia reale.

Il confronto sottolineerebbe come, rispetto alle appurate buone maniere di Harry, indubbiamente ereditate dall’educazione attenta e premurosa della madre prematuramente scomparsa, la Principessa Lady Diana, il duca avrebbe piuttosto esibito in molteplici occasioni la sua impazienza ed il suo egocentrismo.

A causa del quale i suoi comportamenti sarebbero presto sfociati in una latente arroganza. Una delle frasi più celebri di Andrea sarebbe difatti: “Dove sono i miei manghi?”. Ed ancora, ponendo l’enfasi su una mancata cortesia da parte sua: “Voglio i miei manghi!” Inoltre, in una pubblicazione su stampa del 2013, e dal titolo “Harry: The People’s Prince“, tali avvenimenti sarebbero stati riportati nero su bianco dallo stesso chef.

Il quale ha infine raccontato più nei dettagli le controversie ed i momenti di discordia tra i due poli, a ben dire opposti, della casata reale.