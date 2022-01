Sabrina Salerno inarrestabile su Instagram: la bellissima cantante regala altri scatti infuocati alla sua platea, indossando un bikini minuscolo.

Sabrina Salerno si sta rilassando nelle strutture termali di un fantastico comune che si trova in provincia di Padova. Come ogni cosa che fa nella sua vita, la cantante immortala il tutto sui social network con scatti divini e stupefacenti. Quando però mette in mostra i lati nascosti del suo corpo esagerato, si scatena l’apoteosi sui social network.

Questo pomeriggio, la nativa di Genova ha condiviso una serie di scatti in cui indossa un bikini di colore celeste davvero minuscolo: il costume non riesce a contenere proprio niente. Il suo décolleté, così in mostra, fa volare le immaginazioni dei suoi seguaci.

Sabrina Salerno, bikini minuscolo: il décolleté rompe gli schermi

Sabrina, qualche minuto fa, ha arricchito il suo profilo con nuove fotografie devastanti. La nativa di Genova sta ricaricando le pile nelle strutture di Montegrotto Terme, piccolo comune del Padovano. La cantante ovviamente sta sfoggiando i migliori costumi che ha, facendo salire la temperatura sul web con una facilità imbarazzante.

Negli scatti di oggi, l’artista indossa un micro bikini di colore celeste davvero minuscolo: il suo décolleté implode e non viene proprio contenuto dall’indumento. “Il primo raggio di sole dell’anno”, ha scritto in didascalia. Ad illuminare il mondo dei network, però, non è la stella madre del nostro sistema, ma è la sua bellezza sconfinata. “Sempre spettacolare”, ha scritto un seguace: la showgirl, d’altronde, non delude mai.

Nelle prime due immagini, la 53enne mostra tutto il suo fisico esplosivo. In alcuni scatti, invece, appoggia con delicatezza le sue forme incredibili a contatto con l’acqua: in questo modo regala una visione paradisiaca alla sua platea.