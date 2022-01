Le pagelle e il tabellino di Sassuolo-Genoa, gara utile per la ventesima giornata di campionato, appena terminata.

Nel giorno dell’Epifania la Serie A torna in campo con la prima gara del 2022.

Dopo le quattro gare annullate in questa giornata a causa della positività di diversi giocatori, alle 16:30 scendono in campo Sassuolo e Genoa a caccia di punti.

I primi a passare in vantaggio sono i rossoblu grazie al gol del ritrovato Destro che in questa stagione si porta a quota 8 gol.

Al 7′, azione rocambolesca in area di rigore neroverde su una rimessa laterale. Prima Destro, poi Ekuban proteggono palla e vincono una serie di rimpalli, imperfetto Maxime Lopez nella circostanza. Cross di Ekuban e colpo di tacco di Destro che anticipa Chiriches e firma lo 0-1.

Il Sassuolo pareggia i conti per merito del suo capitano Berardi o per meglio dire grazie a una splendida giocata di Raspadori che in area tenta lo sfondamento, Vanheusden lo ferma come può ma il pallone arriva sui piedi del 25 ce col mancino fulmina Sirigu.

Sassuolo-Genoa: le pagelle e il tabellino della partita

SASSUOLO-GENOA 1-1

MARCATORI: 7′ Destro (G); 55′ Berardi (S)

SASSUOLO: Consigli 6; Toljan 6, Chiriches 5.5, Ferrari 6, Rogerio 6; Harroui 6.5, Lopez 6; Berardi 7, Raspadori 6.5, Kyriakopoulos 5.5; Defrel 5 (87′ Samele sv). Allenatore: Alessio Dionisi

GENOA: Sirigu 6.5; Vanheusden 5.5, Bani 6, Vasquez 6; Hefti 6.5 (64′ Fares 5.5), Hernani 5.5 (64′ Melegoni 6), Badelj 5.5, Portanova 6, Cambiaso 6; Ekuban 6.5, Destro 7 (75′ Pandev 6). Allenatore: Andriy Shevchenko

ARBITRO: Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo

NOTE: AMMONITI: Raspadori (S), Rogerio (S)

Nella prossima giornata che si disputerà domenica 9 gennaio, il Sassuolo affronterà l’Empoli, in trasferta, nel lunch match mentre il Genoa ospiterà lo Spezia in casa alle 18:30.