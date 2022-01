Serie A, 20^ giornata: i consigli sulla formazione da schierare

Dopo due settimane, torna il campionato di Serie A per la 20^ giornata: le probabili formazioni ed i consigli su chi schierare al Fantacalcio in questo turno.

Sta per terminare l’attesa, tra poche ore la Serie A tornerà in campo. In scena il 20esimo turno della stagione che si disputerà tutto nel giorno dell’Epifania, ma suddiviso in cinque fasce orarie diverse, durante ciascuna delle quali verranno disputate due gare. Si parte con i lunch match delle 12:30, prima dei quali gli appassionati del Fantacalcio dovranno schierare la formazione.

Fantacalcio, 20^ giornata di Serie A: probabili formazioni ed i consigli partita per partita

Tutto pronto per l’inizio della 20^ giornata di Serie A che si disputerà nel giorno dell’Epifania. Le partite rinviate a causa della nuova ondata di Covid sono: Bologna-Inter in programma alle 12:30, Atalanta-Torino che doveva giocarsi alle 16:30, Salernitana-Venezia alle 18:30 e Fiorentina-Udinese nel posticipo delle 20:45.

Il turno proseguirà con le altre sfide in calendario, tra cui i due big match Milan-Roma, alle 18:30, e Juventus-Napoli, alle 20:45. In contemporanea ripartirà anche il Fantacalcio, fermo anch’esso da due settimane per le festività natalizie. I partecipanti alle leghe, prima del fischio d’inizio delle sfide delle 12:30, dovranno schierare l’undici titolare per provare ad iniziare al meglio questo nuovo anno. In tal senso vi forniamo le probabili formazioni ed i consigli per questo turno.

Sampdoria-Cagliari: giovedì 6 gennaio, ore 12:30

Sampdoria (4-4-2): Audero; Murru, Yoshida, Chabot, Bereszynski; Candreva, Vieira, Ekdal, Thorsby; Caputo, Gabbiadini.

Cagliari (4-4-2): Cragno; Bellanova, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Zappa, Grassi, Marin, Deiola; Joao Pedro, Pavoletti.

Consigliati: Bereszynski (S), Candreva (S), Gabbiadini (S), Caputo (S), Marin (C), Joao Pedro (C), Pavoletti (C).

Lazio-Empoli: giovedì 6 gennaio, ore 14:30

Lazio (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Bandinelli, Ricci, Henderson; Bajrami; Cutrone, Pinamonti.

Consigliati: Strakosha (L), Luis Alberto (L), Felipe Anderson (L), Immobile (L), Bajrami (E), Pinamonti (E).

Spezia-Verona: giovedì 6 gennaio, ore 14:30

Spezia (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Maggiore, Sala, Bastoni, Reca; Verde, Antiste.

Verona (3-4-1-2): Montipò; Casale, Ceccherini, Sutalo; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Caprari; Lasagna, Simeone.

Consigliati: Maggiore (S), Verde (S), Scamacca (S), Faraoni (V), Lazovic (V), Caprari (V), Simeone (V).

Sassuolo-Genoa: giovedì 6 gennaio, ore 16:30

Sassuolo (4-3-2-1): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Harroui; Berardi, Raspadori; Scamacca.

Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Bani, Vasquez; Ghiglione, Hernani, Badelj, Portanova, Cambiaso; Pandev, Destro.

Consigliati: Toljan (S), Frattesi (S), Berardi (S), Scamacca (S), Cambiaso (G), Destro (G).

Milan-Roma: giovedì 6 gennaio, ore 18:30

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Bakayoko; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.

Roma (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Pellegrini, Vina; Zaniolo; Abraham.

Consigliati: Theo Hernandez (M), Saelemaekers (M), Leao (M), Ibrahimovic (M), Veretout (R), Pellegrini (R), Abraham (R).

Juventus-Napoli: giovedì 6 gennaio, ore 20:45

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, Rabiot; Bernardeschi, Morata, Dybala.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Consigliati: Bernardeschi (J), Morata (J), Politano (N), Zielinski (N), Insigne (N).

Salernitana-Venezia: rinviata

Fiorentina-Udinese: rinviata

Atalanta-Torino: rinviata

Bologna-Inter: rinviata

La formazione ideale per la 20^ giornata

Formazione ideale (3-4-3): Strakosha (Lazio); Bereszynski (Sampdoria), Di Lorenzo (Napoli), Tomori (Milan); Frattesi (Sassuolo), Luis Alberto (Lazio), Zaniolo (Roma), Aramu (Venezia); Immobile (Lazio), Berardi (Sassuolo), Ibrahimovic (Milan).

Conclusa la 20^ giornata, l’appuntamento con il campionato è per domenica 9 gennaio quando si disputerà il 21esimo turno.