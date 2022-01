Silvia Toffanin rimpiazzata in famiglia Berlusconi, è arrivata un’altra donna

L’equilibrio nella famiglia di Silvia Toffanin non è più così scontato: l’arrivo di una nuova donna preoccupa i fans.

Silvia Toffanin è una delle donne più simpatiche e affascinanti della televisione italiana, e su questo non ci sono dubbi. Oggi è ormai una donna adulta, ma la sua carriera è iniziata quando era una ragazzina poco più che ventenne. Silvia, infatti, si è trasferita a Milano negli anni ’90, intenzionata a frequentare l’università. Lì, però, ha conosciuto Piersilvio Berlusconi, e quando lui l’ha avvicinata al mondo dello spettacolo e della televisione si è perdutamente innamorata.

Silvia Toffanin, in famiglia c’è un’altra donna: è tutto a rischio

Dopo essere arrivata finalista a Miss Italia niente l’ha più fermata, e oggi il volto di Silvia Toffanin è uno dei più apprezzati dal pubblico. Il suo primo ruolo “serio” è stato quello di letterina a Passaparola, storico quiz show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Lì Silvia ha conosciuto colleghe che sono presto diventate sue care amiche, e per tutte loro Scotti è stato solo la rampa di lancio: Ilary Blasi, anche lei ex letterina, ha raggiunto il punto più alto della sua carriera conducendo L’isola dei famosi, sostituendo Simona Ventura. A Silvia non potrebbe andare meglio a Verissimo, lo show che conduce dal 2006.

Silvia Toffanin non è famosa solo per la sua carriera, ma anche per la sua vita privata. Lei è una persona molto riservata, ma i fans adorano la storia d’amore che condivide con Piersilvio Berlusconi da più di vent’anni. I due hanno due figli, e nonostante il tempo passi sempre più veloce non mostrano segni di cedimento. Da poco, tra l’altro, nella loro famiglia è entrata una nuova donna: Federica Fumagalli, che l’anno scorso ha sposato il più giovane della famiglia Berlusconi, Luigi.

Federica e Luigi sono diventati genitori per la prima volta lo scorso luglio, quando hanno accolto Emanuele Silvio Berlusconi. Sebbene qualcuno pensasse che l’arrivo di una nuova famigliola avrebbe destabilizzato l’equilibrio dei Berlusconi, oscurando Silvia, questo non è mai successo e non sembra nemmeno essere un problema realmente preoccupante.