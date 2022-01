Tragico incidente, vento ribalta il castello gonfiabile: morta bimba di 8 anni

La tragedia si ripete. Dopo l’Australia, anche in Spagna, dove forti raffiche di vento hanno ribaltato un castello gonfiabile: morta una bambina di 8 anni.

La tragedia si ripete. Era successo in Australia circa due settimane fa; questa volta è accaduto in Spagna, dove forti raffiche di vento hanno ribaltato un castello gonfiabile. L’unica vittima, una bambina di 8 anni, è stata confermata da El Mundo, la cui fonte precisa che la struttura è stata letteralmente sollevata da terra. Il vento era così forte da aver lanciato il gommone a diversi metri di altezza. Il bilancio delle vittime conta altri 8 feriti, tutti minori: tra questi c’è anche una bimba età inferiore ai quattro anni in gravissime condizioni.

Vento ribalta il castello gonfiabile:

la più grave non supera i 4 anni di età

La tragica notizia trova conferma nei principali media locali. L’incidente è avvenuto a una fiera della città di Mislata, a Valencia. Stando a quanto si apprende dalle fonti ufficiali della Sanità e del Comune di Mislata, le raffiche di vento sono state così violente da sollevare a diversi metri di altezza la struttura gonfiabile. Al momento dell’incidente la vittima, una bimba di 8 anni, stava giocando insieme ad altri bambini, rimasti feriti nell’impatto. Il bilancio complessivo dei decessi segna una vittima e 8 feriti, tutti minorenni: la più grave non supera i 4 anni di età.

Immediato l’intervento di due unità del SAMU, inviate sul posto dal Ministero della Salute locale. Secondo le stime ufficiali, 4 feriti sono stati trasferiti d’urgenza negli ospedali di Valencia: la loro prognosi è riservata, ma i piccoli pazienti non sarebbero in pericolo di vita. La bambina di 8 anni, che riportava ferite molto gravi, non ce l’ha fatta ed è morta all’ospedale La Fe, dove è stata ricoverata in codice rosso per un trauma cranico subito a seguito del volo. La bimba di 4 è ancora ricoverata presso la clinica; nel suo caso, il vento l’ha catapultata in un altro gommone della fiera.

Altri 5 bimbi feriti sono stati curati all’ospedale di Manises mentre i restanti due sono attualmente sotto osservazione.