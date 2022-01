Suor Cristina, la tentazione a cui non ha saputo resistere: “mi sono dovuta purificare”. Le affermazioni della cantante sono a dir poco clamorose

Tutti la ricordano per essere stata la celebre vincitrice di “The Voice 2014”. D’altronde, non capita spesso che una suora decida di partecipare ad un talent show a sfondo canoro, e men che meno che quella stessa suora riesca ad avere la meglio sugli altri concorrenti. Eppure è proprio ciò che è accaduto a Suor Cristina Scuccia, che all’epoca scelse di gareggiare nella squadra di J-Ax.

In molti si sono chiesti che fine abbia fatto l’amatissima vincitrice di “The Voice”, che con la sua voce straordinaria aveva ipnotizzato milioni di italiani. Negli anni successivi alla vittoria, Suor Cristina ha imboccato una strada che lei stessa non avrebbe mai ipotizzato di intraprendere. Le conseguenze, come da lei ammesso, sono state inevitabili.

Suor Cristina, la tentazione a cui non ha saputo resistere: “Mi sono dovuta purificare”

Dopo la vittoria conseguita a “The Voice”, Suor Cristina ha deciso di tentare la carriera nel mondo della musica. Una scelta, quella della celebre suora, che le ha permesso di incidere due album in studio: “Sister Cristina” (2014) e “Felice” (2018). Dopo quest’ultima esperienza lavorativa, tuttavia, della Scuccia non si è più parlato. Moltissimi i fan della cantante che, di fronte alla sua scomparsa, si sono domandati che fine abbia fatto l’ex vincitrice di “The Voice”.

Proprio la Scuccia, in una recente intervista, ha fornito al pubblico tutte le risposte necessarie. Nella sua vita, un evento ha segnato una svolta fondamentale. “Nel 2019 ho rinnovato i voti” – ha spiegato la cantante – “Sono passata ad un amore ancora più profondo. Ho dovuto purificare la parte dedicata al canto ed unirla a quella religiosa“.

Una scelta prevedibile, quella della suora, la cui fede si è dimostrata incrollabile, persino di fronte alle attrattive del successo. La tentazione di sfondare nel mondo della musica, nel cuore della cantante, ha lasciato il posto all’amore per Dio.

Allo stato attuale, Suor Cristina destinerebbe il proprio dono straordinario solo ed esclusivamente alle consorelle. La passione per il canto, che pur continuerà a coltivare, è passata in secondo piano rispetto all’impegno religioso.