L’artista ha condiviso il dolore provato per la perdita del caro amico, che ha voluto salutare con un toccante messaggio d’addio

Non è la prima volta che Tiziano Ferro apre il suo cuore e condivide con i fan un momento tanto doloroso come quello della perdita di un caro amico. Lo ha fatto anche oggi, pubblicando l’immagine che vede il cantante e il marito, Victor Allen, alle prese con l’addio rivolto al loro Jake. La coppia è nota per dare una possibilità a cani adulti, che adottano e accolgono nella loro famiglia indipendentemente dalle loro aspettative di vita. Purtroppo questo significa che potrebbero doverli salutare prima di quanto vorrebbero.

L’addio all’amico più caro, Tiziano Ferro: “Grazie per questo anno d’amore”

Questa mattina il cantante ha comunicato al pubblico di aver dovuto salutare un altro componente della famiglia, Jake. Il cane che Tiziano Ferro e Victor Allen avevano adottato poco più di un anno fa. La commuovente immagine condivisa vede l’artista in lacrime, mentre insieme al marito salutano per l’ultima volta il loro amico a quattro zampe.

“Ti chiamavo ‘Il ragazzo con tre cuori’: due dipinti sul pelo e uno troppo grande nel petto. Così grande che non ha retto più“, scrive. “Grazie Giaco, per questo anno d’amore, perché ci hai dato lezioni di gratitudine e fedeltà nonostante arrivassi da anni di maltrattamenti e di canile“, racconta Tiziano.

L’artista ha voluto ringraziare l’amico per l’amore che è riuscito a donare alla loro famiglia in così poco tempo. Ora lascerà spazio a un altro cane adulto che “nessuno vuole, solo perché la gente non conosce l’amore superiore del quale sono stracolmi“, sottolinea.

Poi per concludere il riferimento al vecchio amico a quattro zampe che Ferro e Allen hanno dovuto salutare nel 2020 e che ha lasciato una profonda ferita nel cuore dell’artista. “Salutaci Beau e sappi che non ti dimenticheremo mai“, con queste parole termina la dedica rivolta al suo “Gigio”.

I fan, gli amici e i colleghi si sono stretti attorno alla coppia, lasciando commenti in merito al loro dispiacere per la perdita subita.