Un triste retroscena sulla fine dell’amore tra Anna Falchi e Rosario Fiorello ritorna in auge attraverso gli occhi della sua protagonista femminile.

“Ancora la gente se ne ricorda“, ha raccontato l’attrice e conduttrice Anna Falchi rivivendo alcuni dettagli della celebre storia d’amore vissuta con lo showman Rosario Fiorello a metà anni ’90. Entrambi i personaggi erano agli albori della loro carriera. Anna da poco reduce dalla sua avventura sul grande schermo con “Nel Continente Nero” di Marco Risi ed interprete in cinque episodi di “Casa Vianello“, mentre Rosario intratteneva i telespettatori con la sua travolgente esperienza in “Karaoke“. Anna e Rosario hanno dimostrato di vivere un momento di gloria e d’intensa felicità all’unisono, ma per la durata di soli due anni.

“Eravamo i Ferragnez dell’epoca“. Aveva specificato con un pizzico di nostalgia per quel periodo in una recente intervista la conduttrice de “I Fatti Vostri“. Seppur non dimenticando di sottolineare in seguito l’episodio che segnò drammaticamente, e senza possibilità di ritorno, la fine della loro storia.

Un tradimento “a sorpresa” Anna Falchi ricorda la fine del suo amore per Fiorello

Il loro rapporto si interruppe bruscamente nel ’98, momento in cui Fiorello si ritrovò nel ruolo di protagonista ad iniziare un nuovo progetto televisivo, quello di “Festival Bar“. Sono passati più di vent’anni da allora, eppure il tempo sembrerebbe non aver aiutato. Sarà la stessa conduttrice ad ammettere di non possedere più il contatto telefonico di Fiorello, diversamente da quanto accaduto in altre sue relazioni.

A segnare la fine della loro storia è stato un tradimento “a sorpresa” da parte del cabarettista ed imitatore di origini siciliane. La bellissima modella, nonché inebriante sex symbol anni 2000, in quel periodo stava per terminare le riprese di una pellicola diretta dal regista Dino Risi. Allontanatasi dal set della commedia “Giovani e belli” per fare una sorpresa allo showman si ritrovò a scontarsi con una cruda e spiacevole verità. Fiorello era in intima compagnia di un’altra donna.

“Conservo tutte le sue lettere” confessa ad oggi Anna, rivelando di non portare nessun tipo di rancore al suo amore di gioventù.

Ma non negando al contempo come per lei sia stata, nonostante le indimenticabili emozioni vissute assieme sul fronte amoroso, anche “la più grande delusione“.