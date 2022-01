Il Volo, per il gruppo di tenori una notizia che lascerà il pubblico a bocca aperta. Si tratta di un grande ritorno per Gianluca Ginoble e gli altri

Per l’amatissimo gruppo musicale de Il Volo si apre un anno intenso. I tre tenori, infatti, stanno già preparando il loro tour, che rimandato a causa della pandemia, farà tappa in molte città italiane nel corso dell’estate. Un evento attesissimo da parte dei loro fan che aspettano di vederli dal vivo da diverso tempo ormai.

Ecco che il 2022 per Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone è il simbolo del grande ritorno della musica dal vivo ma anche di altro. C’è per loro, infatti, una notizia che, se confermata, stravolgerà del tutto i loro piani, dimostrando come, ancora una volta, questi tre giovani siano un portento.

Il Volo, il 2022 come nessuno avrebbe immaginato

Gianluca Ginoble ed i suoi amici de Il Volo potrebbero tornare presto in prima serata su Rai 1. È questa la grande indiscrezioni lanciata da TvBlog che parla addirittura di due serate dedicate interamente alla musica con i tre tenori protagonisti.

Ci sarebbero già le date prefissate in Rai che su di loro ha già scommesso e vinto. La serata evento dall’arena di Verona dedicata ad Ennio Morricone è stata un grande successo e Viale Mazzini evidentemente vuole replicare.

Potremo vedere sul piccolo schermo Il Volo, secondo TvBlog, per due sabati nel mese di marzo. Il 19 ed il 26 marzo per due appuntamenti dove la vera protagonista sarà la musica con il trio sul palco e tanti ospiti speciali. I due appuntamenti dovrebbero andare in onda dopo le cinque serate speciali di “Affari tuoi” dedicate alla famiglia e dopo la settimana del Festival di Sanremo.

Per il momento si tratta solo di indiscrezioni, non ci sono conferme ma il fatto che i dati siano già abbastanza precisi ci lascia pensare che manchi solo l’ufficialità di una scelta che di sicuro premierà la Rai.

Gianluca Ginoble ed i suoi due amici di avventura sono amatissimi nel nostro Paese, e non solo, e due appuntamenti in prima serata non potranno che essere il regalo più bello per il pubblico a casa.