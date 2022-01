Adriano Celentano, tradimento a Claudia Mori con l’attrice più amata. Nome pazzesco

Adriano Celentano, il tradimento a Claudia Mori con un volto amatissimo dagli italiani. Il nome dell’attrice è pazzesco

Adriano Celentano e Claudia Mori formano indiscutibilmente “la coppia più bella del mondo“, come il titolo della canzone del Molleggiato non mancava di evidenziare già parecchi anni fa. Eppure, anche questa unione inossidabile, in passato, è stata messa a repentaglio da una serie di eventi sconvolgenti.

Erano gli inizi degli anni Ottanta quando, tra Adriano e Claudia, scoppiò una crisi che fu in grado di allontanarli per parecchio tempo. All’epoca, Celentano si lasciò andare al punto tale da arrivare a tradire la moglie. Sul set di un noto film, infatti, avvenne un incontro che non lasciò indifferente il Molleggiato: lei era una delle attrici più amate dagli italiani.

Adriano Celentano, tradimento a Claudia Mori con l’attrice più amata: svelato il nome

Galeotto fu il set de “Il bisbetico domato“, dove avvenne l’incontro tra Adriano Celentano e Ornella Muti. Il cantante, che stava attraversando una profonda crisi coniugale con Claudia Mori – dopo ben sedici anni di matrimonio -, non seppe resistere alla tentazione. Un tradimento emerso solamente dopo anni, di cui la stessa Claudia Mori non esitò ad addossarsi ogni responsabilità.

L’attrice, interrogata in merito all’infedeltà del marito, si era infatti attribuita la colpa delle azioni del Molleggiato. Secondo quanto dichiarato dalla Mori, il suo stesso atteggiamento aveva portato Adriano ad allontanarsi, fino a cadere tra le braccia della Muti.

Una passione che non ebbe alcun seguito e che, soprattutto, non scatenò un allontanamento per la coppia più amata di sempre. Claudia ed Adriano, infatti, si mostrarono più che intenzionati a ricucire lo strappo creatosi, per il bene dei figli Giacomo, Rosita e Rosalinda. A distanza di anni, il tempo sembra aver dato ragione alla coppia.

Il loro amore, indistruttibile, va avanti ormai da quasi sessant’anni e, superato quel particolare momento, non ha più conosciuto crisi. Un’unione così solida, agli occhi di molti altri vip dello spettacolo, è davvero una rarità.