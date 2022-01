Alessandro Lanza a Yeslife: “Maradona è un supereroe”

Intervista esclusiva a Alessandro Lanza, designer italiano noto per le sue opere originali. Ecco cosa ha raccontato a Yeslife

Campano, classe 1987, designer dallo stile unico ed inconfondibile. Si chiama Alessandro Lanza e dopo una laurea a Firenze, laurea e master al Politecnico di Milano e influenze underground grazie al periodo vissuto a Londra, è riuscito ad ottenere una visione artistica europea a trecentosessanta gradi.

In questo ultimo periodo ha omaggiato il campione Diego Armando Maradona con dei quadri strepitosi e ricchi di pathos. Noi di Yeslife, curiosi, abbiamo voluto fargli qualche domanda sulla sua formazione, la sua passione e altri dettagli della sua vita.

Ripercorrendo la sua vita professionale, tra passione ed esperienze…quanto si reputa un artista?

Beh non saprei… le posso dire che sin da piccolo avevo una grande creatività ed inventiva… compravo lo yo-yo e costruivo io il paracadute, con i lego creavo degli oggetti tutti miei andando sempre fuori dagli schemi, penso che ci nasci artista,

Il suo lavoro preferito?

Il progetto della casa di un mio amico e cliente, ho disegnato tutto in ogni minimo dettaglio. Abbiamo avuto la stessa visione, per cui non poteva che nascere un progetto straordinario. Ce ne sono diversi, lo stone sofa, divano modulare e baby boo chair, per parlare di prodotti d’arredo,

Come descriverebbe il suo stile ?

Pop Art futurista Minimal underground

I suoi lavori presentano un filo conduttore?

Linee fluide, colori vivaci che rompono gli schemi ordinari, i colori salveranno il mondo!

Qual è la corrente artistica a cui si ispira?

Graffiti street Art vandalism Minimalismo

Il suo ultimo progetto è quello dedicato a Maradona, com’è nata l’idea?

Volevo ricordare Maradona e volevo far percepire l’importanza che Maradona ha per noi partenopei.

Cosa ha rappresentato per lei Maradona ?

Un eroe alla pari di Superman!

Progetti futuri?

Ce ne sono tanti… fare una mostra tutta mia!

BEATRICE MANOCCHIO