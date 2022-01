Anna Tatangelo, vestito inguinale con aperture sensazionali sul davanzale: “Avrei evitato” – FOTO

Anna Tatangelo, vestito inguinale con aperture sensazionali sul davanzale: non tutti i fan sono d’accordo con la scelta della cantante

Le doti nascoste della meravigliosa artista di Sora sembrano non avere fine. I fan, grazie alle sue recenti esperienze televisive, hanno potuto apprezzarla non solo nelle vesti di cantante, ma anche in quelle da conduttrice. “Scene da un matrimonio“, il format che Anna Tatangelo ha condotto fino al 4 dicembre scorso, si è rivelato un successo senza precedenti.

L’artista, fidanzatissima con il rapper Livio Cori, ha iniziato il 2022 sotto ottimi auspici. Sempre in splendida forma quando si tratta di deliziare i fan con i suoi scatti, la Tatangelo, con l’ultimo post, non ci è andata affatto leggera. Ciò nonostante, non tutti i followers si sono mostrati d’accordo con la scelta del look, giudicato fin troppo sensuale.

