La conduttrice amata dal pubblico italiano Barbara D’Urso, ricorda con grande tristezza il suo collega, dedicandogli un post su twitter.

Il nuovo 2022 si prospetta migliore dell’anno passato? Speriamo. Nel frattempo i vip, chi più chi meno, si sono goduti le vacanze. Tra questi Barbara D’Urso, che spunta subito la casella di un nuovo proposito per quest’anno: “tornare bambina e giocare con la neve”. Così riferisce la conduttrice su Instagram con un video in mezzo alla natura e alla neve. Con un post su Instagram manda gli auguri a tutti i suoi followers: “Io accolgo il 2022 così…sempre col cuore! Felice inizio a tutti voi..”. Sul suo profilo twitter, invece, fa un augurio speciale per questo 2022: “Auguro a ognuno di voi che sia migliore del 2021 che ci siamo appena messi alle spalle, che vi porti la serenità e che per tutti noi sia l’anno della vera rinascita“.

Barbara D’Urso e il ricordo straziante

Ciao Paolo… Abbiamo lavorato tanti mesi insieme… Poi le tue fragilità hanno preso il sopravvento e ti sei perso… Nei miei ricordi sei il ragazzone gentile che sul set aveva sempre un sorriso per tutti #dottoressagio #PaoloCalissano pic.twitter.com/95iqRZkGDj — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) December 31, 2021

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —>>> Silvia Toffanin rimpiazzata in famiglia Berlusconi, è arrivata un’altra donna

Un anno di rinascita per la D’Urso. Tuttavia, non è solo l’ottimismo che la conduttrice porta sui suoi canali social. Pochi giorni fa, la vip ha infatti ricordato con malinconia il proprio collega Paolo Calissano, del quale ha voluto omaggiare la scomparsa. Paolo Calissano è venuto a mancare a fine 2021 in circostanze incerte. L’attore era stato, peraltro, indagato nel 2005 per la morte per overdose di una ballerina brasiliana, Ana Lucia Bandeira Bezerra. Da allora Calissano era stato allontanato dal mondo dello spettacolo.

Barbara D’Urso aveva collaborato da poco con l’attore sulla serie La dottoressa Giò. In un post su twitter, la showgirl ha ricordato il collega, i momenti di lavoro insieme e poi le fragilità che hanno preso il sopravvento su di lui. “Abbiamo lavorato tanti mesi insieme… Poi le tue fragilità hanno preso il sopravvento e ti sei perso…- scrive la conduttrice – Nei miei ricordi sei il ragazzone gentile che sul set aveva sempre un sorriso per tutti”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —>>> Fedez in collegamento a Domenica In: Chiara si commuove

Un momento molto intimo quello condiviso da Barbara D’Urso che rivela il legame d’amicizia che c’era con l’attore.