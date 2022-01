Bonus di 500 euro in regalo anche quest’anno: le novità del 2022

Anche quest’anno la Legge di bilancio ha approvato il Bonus Cultura: chiunque compia diciotto anni nel 2022 potrà chiedere 500 euro.

A fine 2021 è stata firmata ufficialmente la Legge di bilancio 2022, costruita senza discostarsi troppo da quella precedente. Tra le altre cose Mario Draghi ha deciso di mantenere i bonus e le agevolazioni istituiti per i cittadini giù giovani, promettendo di voler “garantire una crescita continua del paese dopo il periodo problematico della pandemia”.

Bonus Cultura, le novità del 2022

Mentre continuano le teoriche lotte all’evasione fiscale, nella nuova Legge di bilancio 2022 restano in vigore i bonus destinati ai diciottenni. Stiamo parlando del Bonus Cultura, inaugurato nel 2016 dal governo Renzi e mai più abbandonato. Si tratta di 500 euro che ogni neo-diciottenne può richiedere per l’acquisto di libri, biglietti per mostre, cinema, teatri e contesti simili, abbonamenti a riviste, cd e dvd… insomma, un sacco di cose interessanti per avvicinare i più giovani al mondo della cultura.

Nonostante sia la cittadinanza che la politica si siano interrogate a lungo sull’effettiva utilità del bonus questo non è mai stato annullato e, anzi, ogni anno viene riproposto. Mario Draghi ha deciso di copiare i suoi predecessori anche quest’anno, una decisione quasi divertente se si pensa che lo stesso Draghi ha eliminato il Bonus per lo psicologo, un aiuto decisamente più necessario ed urgente del biglietto del cinema.

In ogni caso, anche nel 2022 ogni cittadino italiano neo maggiorenne potrà richiedere il Bonus Cultura attraverso il portale 18App, utilizzando lo Spid. I 500 euro verranno erogati su una carta specificatamente realizzata allo scopo, non utilizzabile per acquisti non compatibili con quanto previsto dal Bonus. I dettagli in merito verranno comunicati nel corso delle prossime settimane attraverso la gazzetta ufficiale, ma non si prevedono grossi cambiamenti.