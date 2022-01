Chiara Ferragni nuovo plagio a suo nome, scherzo per l’Epifania? “Non compratela, non è nostra”

L’influencer sui social ha avvertito la sua community di non comprare un articolo che è stato venduto a loro nome ma che invece potrebbe far male alla salute.

Un’Epifania serena in casa Ferragni visto che Chiara e Fedez dopo giorni di angoscia pura per la scoperta di aver il Covid possono finalmente tirare un sospiro di sollievo visto che l’ultimo tampone molecolare è negativo.

La mattinata per loro è iniziata alla grande subito con uno scherzo del rapper che ha fatto trovare a Chiara una grande maschera della Befana sul suo cuscino, la quale ha iniziato ad urlare fragorosamente non solo per la paura ma anche per la poca sensibilità del marito già alle prime ore del giorno.

Un altro brutto scherzo, stavolta non ad opera di Fedez, è stato fatto alla brillante influencer da 25,9 milioni di follower, da una squadra organizzata di ladri professionisti che hanno messo sul mercato un nuovo prodotto a suo nome.

Chiara Ferragni lancia l’allarme ai fan, massima attenzione

In questi anni, ogni articolo che veniva prodotto da Chiara poco dopo trovava sul web una replica fedele realizzata per poter guadagnare a spese di ignari compratori che cascavano all’interno della truffa online.

Ci hanno provato anche in questi giorni lanciando sul web una calza della Befana firmata Chiara Ferragni, la quale se ne è accorta ieri probabilmente vedendo le foto condivise dai propri follower.

La giovane ha quindi deciso di fare un appello-denuncia molto chiaro nella sua pagina Ig spiegando che le calze in vendita non sono originali.

“Ragazzi vedo moltissimi di voi che stanno comprando questa calza della befana Chiara Ferragni, ma è un fake“ – ha esordito. “È un materiale non originale e vi sconsiglio di prenderla potrebbe avere anche materiali tossici. Non prendetela non è nostra”.

Poche semplici parole che però vanno dritte al punto della faccenda per ricordare ai fan di stare attenti quando si imbattono in prodotti mai promossi prima da lei o il marito. Il prodotto in vendita non rientra nel merchandising di Chiara che, invece, ha lanciato una nuova linea di accessori per la scuola e l’ufficio.