Le ultime fotografie pubblicate da Chiara Ferragni preannunciano il ritorno di una moda davvero tremenda.

Chiara Ferragni non si ferma un attimo, e dopo il periodo di quarantena che ha dovuto passare in casa, dopo essere risultata positiva al Covid, sembra decisa a riprendere in mano la propria vita. L’influencer ha sofferto molto il periodo di reclusione: non solo non ha potuto trascorrere il natale con le sue sorelle, alle quali è molto affezionata, ma anche il capodanno quest’anno è saltato. Oggi finalmente Chiara sta meglio, e su Instagram non smette un attimo di condividere fotografie scattate in compagnia di amici e familiari.

Chiara Ferragni terrorizza i followers, non siamo pronte per la nuova moda

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >> “Devo dirlo, è importante”, Flavio Insinna trattiene il fiato a “L’Eredità”. I dettagli sconvolgenti

Non va altrettanto bene per Fedez, che si è negativizzato solo ieri. Il rapper ha confessato più volte di non aver sofferto più di tanto il periodo trascorso chiuso in casa, che ha dato ai Ferragnez la possibilità di passare del tempo insieme lontani dalle telecamere e dagli impegni lavorativi quotidiani, spesso molto invadenti.

Negli ultimi giorni Chiara ha stupito tutti i suoi fans pubblicando alcune foto molto sexy. Non solo completi intimi in pizzo bianco, che l’influencer sfoggia con affascinante nonchalance, ma anche pantaloni di pelle e body profondamente scollato. In una delle ultime foto pubblicate sul suo profilo privato Chiara chiede ai followers “Qual è l’ultima cosa che ti ha messo i brividi?”. Una domanda provocante e piccante, probabilmente già pensata in risposta ai commenti che da lì a poco avrebbero commentato in maniera scandalizzata le fotografie. Ciò che mette davvero paura, di quella foto, non è lo scollo del body ma i pantaloni a vita bassa: il ritorno di una moda che tutte vogliamo dimenticare, e che ci auguriamo resti relegata ai profili social delle influencer.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >> Alberto Matano perde le staffe a “La Vita in Diretta”. Il conduttore non ha ammesso repliche

Chiara non si lascia influenzare dalle critiche, ma oggi tantissimi followers le chiedono per favore di non rendere i pantaloni a vita bassa una nuova moda. Nessuna di noi vuole indossarli di nuovo.