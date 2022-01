Costanza Caracciolo ha postato una fotografia bollente su Instagram in cui indossa una canotta che non copre niente: occhio anche ai dettagli bollenti.

Costanza Caracciolo è la moglie di Bobo Vieri: la showgirl raggiunse popolarità diversi anni fa diventando velina per ‘Striscia la Notizia’. La siciliana ha poi lavorato in interessantissimi programmi come ‘Tiki Taka-Il calcio è il nostro gioco’, ‘Le nuove mostre’ e ‘Pechino Express’. La nativa di Lentini è oggi una delle donne più seguite su Instagram: sul noto social network, proprio qualche giorno fa, svelò la positività al Covid di suo marito.

La Caracciolo, nonostante il matrimonio, è sempre una donna sensualissima e bellissima: i suoi scatti mandano sempre al settimo cielo gli utenti del web. Qualche minuto fa, la classe 1990 ha mandato in tilt i social network con uno scatto da urlo in cui indossa una canotta da paura.

Costanza Caracciolo esplosiva, la canotta scopre tutto: che bomba

Costanza, poco fa, ha fatto sognare la sua platea di ammiratori condividendo uno scatto da crepacuore sul suo profilo di Instagram. Tra 11 giorni, l’ex velina compie 32 anni: agli occhi dei fans è sempre una ragazzina. E in effetti, dimostra meno anni di quanti ne ha. “Poco più di una ragazzina”: il commento di Sandra Milo è eloquente sotto questo punto di vista.

Lo scatto di oggi è un inno alla bellezza: il fascino e l’avvenenza della showgirl sono di livello altissimo. La canotta che indossa scopre totalmente il ventre e regala anche una visuale mozzafiato del suo décolleté. C’è anche un dettaglio bollente che non passa inosservato: le mani della showgirl si appoggiano con delicatezza tra i suoi pantaloni.

Il Natale della Caracciolo è stato totalmente diverso rispetto a quello che era in programma: la 32enne spiegò infatti che lei e la sua famiglia dovevano partire e invece sono rimasti a casa per la positività di Vieri.