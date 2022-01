Il cantante dei Maneskin, Damiano David, ha spiazzato i fan pubblicando uno scatto inedito insieme alla fidanzata Giorgia Soleri in occasione di un giorno speciale

Dopo mesi incredibili che lo hanno visto girare il mondo insieme al resto della band dei Maneskin, Damiano David si è preso del tempo per staccare la spina. Lo ha fatto anche sparendo dai social media per diversi giorni, preferendo prendersi una pausa e focalizzarsi sulla sua vita privata. Passate le feste, il cantante ha deciso di tornare all’attivo e lo ha fatto dapprima assicurando i fan di stare bene e successivamente dedicando degli auguri speciali alla sua fidanzata, Giorgia Soleri.

La FOTO che ha fatto impazzire i fan: gli auguri speciali di Damiano David

Non ha mai voluto esporre la sua vita privata, scegliendo di tutelare le persone più vicine a lui. Molte le speculazioni sulle sue relazioni -vere o presunte- che lo hanno affiancato a diversi nomi nel corso del tempo. Forse anche per mettere a tacere le voci e vivere pubblicamente la sua storia, nei primi mesi del 2021 Damiano David ha annunciato sui social di essere legato sentimentalmente alla modella Giorgia Soleri da più di quattro anni.

I due si sono conosciuti da giovanissimi e sono stati in grado di tenere privata la loro relazione per tutto questo periodo. Oggi sono però usciti allo scoperto e sebbene cerchino di non condividere troppo sulla propria vita, non mancano di supportarsi l’un l’altra.

La coppia ha deciso di fare un altro grande passo, quello di andare a convivere. Uniti, felici e innamorati più che mai, l’ultima foto pubblicata proprio dal cantante ha sciolto il cuore dei fan. Damiano ha voluto condividere un tenero scatto dei due per augurare buon compleanno alla fidanzata. “Auguri Pape“, scrive accompagnando queste parole a un cuore rosso.

La foto ha fatto in pochi minuti il giro del web e i numerosissimi fan dei Maneskin si sono uniti agli auguri dedicando parole d’affetto all’influencer. La coppia è infatti molto amata dai sostenitori della band che nel frattempo si prepara a vivere un 2022 piuttosto ricco di impegni.

Per il momento però il cantante pensa a godersi ancora qualche giorno di pausa insieme alla compagna, prima di riprendere a pieno ritmo il lavoro in studio di registrazione e partire per nuove date europee.