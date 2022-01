Tra Emma Marrone e Stefano De Martino non è finita! La dedica che mette tutto in discussione

Tra Emma Marrone e Stefano De Martino, la speranza di vederli di nuovo appaiati non è affatto svanita. Il gesto compromettente!

Quella che è stata considerata per anni la coppia della tv emergente sembra non aver svanito del tutto le ‘cartucce’ di una speranza d’amore che continua ad abitare nei pensieri di chi non ha mai smesso di credere in loro.

Parliamo di Emma Marrone e Stefano De Martino, i due artisti usciti alla ribalta durante le esibizioni nel talent show di “Amici“. Il ballerino campano aveva stregato tutti nel segno della sua bravura artistica e la capacità di movimento, accompagnata da un fascino da vero playboy.

Non è stata da meno neppure Emma, con la sua voce soave e profonda che ha impressionato tutti, De Martino incluso.

Tra i due la ‘scintilla’ d’amore è scoccata al primo incrocio, tra sguardi teneri e innamorati, fino a diventare un fuoco ardente fino al punto in cui è arrivato l’inconveniente del tradimento che è valsa una dolorosa separazione

Emma Marrone e Stefano De Martino di nuovo insieme: arriva il messaggio inatteso

Chi sperava che tra una delle coppie più acclamate della tv, come quella composta tra Stefano De Martino ed Emma Marrone non ci fosse più alcun briciolo d’intesa, si sbagliava di grosso!

Durante le ultime esibizioni del nuovo ciclo nelle vesti da conduttore del ballerino napoletano, Stefano ha ricevuto congratulazioni da ogni dove. Il successo di “Bar Stella” ha rilanciato nuovamente una figura tecnica in ambito televisivo destinata ad avere un futuro da protagonista.

Il varietà dal taglio comico-familiare ha racimolato una quantità industriale di ascolti durante le prime apparizioni. Non è mancato il sostegno dei telespettatori, soddisfatti di aver condiviso un breve periodo dell’infanzia di De Martino a Torre Annunziata, sua città natale.

A poche ore dal termine dell’ultima puntata sono arrivate anche i complimenti della cantante fiorentina.

Nonostante un passato d’amore travagliato, i due non si sono mai persi di vista e dopo la dedica speciale dell’ultima ora, “Proud You” ovvero fiera di te in lingua inglese, pensare ad un ritorno di fiamma tra i due volti emergenti dello spettacolo nazionale, non è utopia.

Emma e Stefano dunque sono rimasti in buonissimi rapporti e chissà se dietro i silenzi sentimentali di De Martino non si nasconde proprio lei. Sognare non costa nulla!