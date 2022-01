“Fisico pazzesco, dea indiscussa”. Eva Henger, il costume sgambatissimo accende i bollenti spiriti: che schianto! – FOTO

Eva Henger. L’ex attrice di film per adulti ha una rinnovata carriera d’influencer sul web. Le sue foto su Instagram scatenano le fantasie dei fan

Classe 1972, Eva Henger ha iniziato la sua carriera giovanissima quando, appena adolescente, ha partecipato a numerosi concorsi di bellezza nel suo paese natio, l’Ungheria.

Dopo aver conosciuto tramite l’agenzia Blue Angels il regista Riccardo Schicchi, attivo soprattutto nel settore della pornografia, la sua carriera come attrice nel mondo dei film per adulti ha preso il volo, acquisendo una notorietà sbalorditiva che l’ha resa una delle donne più desiderate del mondo intorno agli anni ’90. É apparsa, inoltre, come modella per numerose riviste osè e calendari sexy ma si è poi convertita a novello personaggio televisivo partecipando a diversi salotti del piccolo schermo.

Eva Henger: le immagini rilasciate su Instagram fanno girare la testa

Eva Henger ha avuto la sua primogenita Mercedesz da una relazione precedente al matrimonio con Riccardo Schicchi, il quale però riconobbe legalmente la bambina e la crebbe come sua. Mercedesz ha ereditato la bellezza prorompente della madre ed è oggi anche lei un’affascinante influencer.

Eva Henger e Riccardo Schicchi ebbero poi secondo figlio, Riccardo Jr., nato il 22 dicembre 1994. Dopo la morte del regista avvenuta a causa di complicazioni di grave forma di diabete mellito di tipo 2, l’ex attrice per film per adulti si è risposata nel 2013 con Massimiliano Caroletti, padre della sua terza figlia, Jennifer, nata il 12 aprile 2009.

È proprio Caroletti l’autore della maggior parte delle fotografie che la Henger rilascia sul suo seguitissimo profilo Instagram che conta attualmente oltre un milione di follower. L’attrice viene ritratta spesso in immagini ad alto carico di sensualità che mettono in mostra il suo fisico scultoreo alla soglia dei 50 anni.

L’ultimo scatto la vede ritratta in una sgambatissimo costume intero, nelle spiagge di un resort di lusso a Zanzibar. “Quando la gente è annoiata, è principalmente annoiata di se stessa” – scrive in didascalia la Henger come accompagnamento alle immagini.

I fan commentano in un impeto di entusiasmo alla vista di cotale bellezza: “Fisico pazzesco, dea indiscussa”, “Bellezza fenomenale e strepitosa”, “Sempre un gran bel fisico”.