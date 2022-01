Fedez, incidente in montagna: le prime parole sui social dopo l’accaduto

Fedez e Chiara Ferragni stanno trascorrendo dei magici giorni in montagna per rimediare alle ultime settimane di quarantena. Il rapper, però, ha rischiato molto

Fedez e Chiara Ferragni hanno trascorso dei giorni davvero molto difficili: le loro feste di Natale non sono state delle migliori. Infatti erano partiti per fare le feste in montagna, quando la piccola Vittoria si è ammalata e sono stati costretti a tornare a casa. Tempo due giorni e hanno scoperto di essere positivi al covid, così anche il capodanno lo hanno passato chiusi in casa. Ora che entrambi sono risultati negativi, hanno deciso di rimediare e di partire insieme per fare una vacanza insieme ai loro amici.

Fedez, incidente in montagna: l’accaduto spaventa i fans

I due sono partiti questa mattina presto, il cantante non era molto entusiasta di fare questa vacanza, forse proprio perché aveva un brutto presentimento. Hanno raggiunto Luis e gli altri loro amici in un posto meraviglioso, dove hanno pranzato e poi si sono buttati sulle piste.

Le vacanze in montagna però non sono partire proprio nel modo giusto, perché mentre Fedez sciava, è caduto e si è fatto male. Lo ha mostrato sui social in un video, dove è apparso con il volto insanguinato. “Sono caduto e mi sono aperto la faccia. Sciare è uno sport estremo“.

Non è proprio un periodo fortunato in tal senso per il rapper, che ogni volta che esce di casa gli succede qualcosa. Ha deciso di non piangersi addosso riguardo questo incidente e al momento si sta godendo la vicinanza di sua moglie e dei suoi cari amici, con cui trascorrerà una serata tranquilla dopo questa giornata tranquilla.

Fedez ha rischiato davvero grosso con la sua caduta sulla neve ma l’importante è che tutto si sia risolto per il meglio e che, adesso, riesca anche a riderci su.