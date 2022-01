Fedez, tutta la verità sulla coppia: il motivo della rottura

Dopo anni spunta la verità sulla separazione tra Fedez e J-ax. Qual è stato il motivo della rottura? Il marito della Ferragni rompe il silenzio

Fedez è uno dei rapper più noti dal pubblico italiano, conosciuto da tutti anche per essere il marito di Chiara Ferragni. Il cantante ha regalato ai suoi fan molti dischi di successo, sia da solo che insieme ad altri colleghi.

Tra questi ricordiamo J-Ax. Con lui hanno dato vita a un paio di canzoni, diventate poi i tormentoni dell’estate. Stiamo parlando di Vorrei ma non posto e Senza pagare. La loro amicizia sembrava molto solida, ma a lungo termine si è dimostrata un fuoco di paglia. Cosa è successo?

Fedez e J-ax, il motivo del divorzio

Fedez e J-ax avrebbero potuto ottenere ancora più successo, ma le cose belle prima o poi finiscono e la loro storia non è durata molto. Il motivo? Nessuno dei cantanti ha mai voluto rivelarlo, fino a quando il marito della Ferragni non ha svuotato il sacco.

Così, nel corso di un’intervista con Marco Montemagno, il rapper ha spiegato: “Non riesco a vivere le relazioni in maniera artefatta. Ho fatto l’errore di mischiare l’affettività al lavoro”.

Poi ha aggiunto: “Ho sempre avuto io in mano le redini della società. Abbiamo fatto delle buone cose dal punto di vista discografico, anche se non dal punto di vista musicale”.

Anche Fabio Rovazzi ha lavorato con la coppia di rapper. Fedez avrebbe quindi affermato, non riuscendo ad avere rapporti fittizi, di aver voluto troncare non appena nel trio si è rotto qualcosa in ambito affettivo.

Adesso la famiglia resta una delle sue priorità, da marzo è diventato papà per la seconda volta. I Ferragnez sono diventati ancora più popolari ed i fan sono sempre pronti a supportarli e sostenerli.