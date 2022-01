Francesco Totti al settimo cielo: arriva l’annuncio sorprendente

Dopo l’addio al calcio e alla maglia numero 10, l’ex capitano della Roma sta per affrontare un’altra sfida personale super emozionante.

L’assist della Roma con il suo immancabile numero 10 ha dovuto appendere le scarpe al chiodo “per raggiunto limite di età”, decisione che ha lasciato nello sconforto milioni di tifosi legati a lui e a ciò che ha saputo costruire per anni accanto alla sua squadra del cuore.

Oggi Francesco Totti si sta reinventando nuovamente come professionista, la figura del padre premuroso accanto alla sua Ilary e ai tre figli Cristian, Chanel e Isabel nati dopo il matrimonio avvenuto nel 2005, pare non gli basti più.

Ha così reimpostato la sua carriera verso un nuovo sbocco professionale super avvincente che lui stesso ha avuto modo di presentare sui suoi canali social con estremo orgoglio.

Francesco Totti svela tutto sui social, ecco cosa sarà chiamata o fare

Si parla di un cachet di circa 5 milioni di euro per la nuova posizione che il bomber si appresta a ricoprire da qui nei prossimi mesi.

L’annuncio è avvenuto direttamente nella sua pagina Instagram e poi durante la presentazione con la stampa presso La Lanterna in Via Tomacelli a Roma. Totti è diventato ufficialmente il nuovo ambasciatore globale per Digitalbits.

“Stiamo entrando in un nuovo mondo e le nuove tecnologie sono al centro delle nostre vite”, ha esordito. “Dopo aver incontrato alcune persone all’interno dell’ecosistema di Digitalbits, questa si è rivelata una comunità adatta a me. Sono pronto a iniziare questo nuovo viaggio insieme”, ha dichiarato Francesco alla stampa accorsa per immortalare questo momento epico.

La tecnologia della blockchain sta occupando sempre maggiori settori della nostra economia e anche l’ambito calcistico non ne è stato escluso. Altre voci hanno fatto trapelare che la Digitalbits abbia investito fortemente anche nella Roma alla quale sono stati garantiti circa 36 milioni in tre anni.