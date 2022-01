Gratta e Vinci. Desideri portare a casa un bel malloppo? Scopri quali sono i posti dove è meno probabile che tu possa vincere

Gratta e Vinci. Tutti desideriamo essere baciati dalla dea bendata e svoltare la nostra vita. Svelati i posti dove è meno probabile che possiate vincere un sostanzioso gruzzoletto

Diciamo la verità: tutti speriamo di avere almeno una volta nella vita il classico colpo di fortuna che potrebbe rivoluzionare la nostra esistenza per sempre.

Molto spesso questo desiderio è riposto in una vincita clamorosa e inaspettata in denaro che si potrebbe tramutare in un futuro di tranquillità per noi stessi e per i nostri cari, investendo non soltanto in frivolezze e lussi ma anche in solide certezze per il domani. Non è una rarità che molti affidino questa speranza al gioco, in particolare ai tagliandi istantanei del Gratta e Vinci. Se ciò non diventa una dipendenza pericolosa, può essere un azzardo che possiamo concederci di tanto in tanto.

Gratta e Vinci: quali sono i posti meno probabili in cui risultare vincenti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sgrattozza lo sgrattozzo (@sgrattozzalosgrattozzo)

Vi ricordate la storia sconvolgente legata alla vincita di un Gratta e Vinci risalente a fine estate 2021? Un’anziana signora giocò alla lotteria istantanea a Napoli aggiudicandosi la cifra incredibile di 500mila euro. Nella sua ingenuità consegnò il tagliando al tabaccaio per verificarne l’effettiva vittoria. Quest’ultimo fuggi sottraendolo alla legittima proprietaria. Fortunatamente è stato acciuffato dalle forze dell’ordine e posto in stato di arresto.

Ebbene, sicuramente non è stata una grande pubblicità per quell’esercizio commerciale che, immaginiamo, abbia avuto un calo di clientela per la disonestà dell’esercente. Vi sveliamo, però, che se anche il tabaccaio si fosse rivelato integerrimo, non sarebbe stata una buona idea per i successivi clienti rigiocare il Gratta e Vinci proprio nel suo negozio.

Secondo alcuni studi statistici, infatti, è molto improbabile (ma non impossibile) che un biglietto vincente di tale misura possa ritrovarsi nuovamente nel medesimo esercizio di tabaccheria o ricevitoria dove è stata effettuata una vittoria così grande da pochi giorni.

La curiosità e l’istinto ci spingono a recarci proprio lì dove è passata la Dea Bendata. Il consiglio è quello di passare oltre e cercare altrove la vostra fortuna.