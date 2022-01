Harry e Meghan, colpo di scena clamoroso: per loro cambia tutto. E’ ufficiale

Arriva una novità sbalorditiva sulla vita di Harry e Meghan. La coppia nei prossimi mesi potrebbe stravolgere la sua esistenza: arriva l’addio alla loro casa americana.

Cambiamento inaspettato, esistenza trasformata. Harry e Meghan tornano a stupire per l’ennesima volta con un colpo di scena inaspettato. La coppia, tra le più chiacchierate del globo, dalla Megxit non ha fatto altro che riempire le pagine di gossip tra le accuse alla Royal Family e novità del calibro di progetti a sei zeri.

Abbandonata la vita londinese, i duchi di Sussex si sono trasferiti alla volta dell’America creando una base a Montecito, cittadina in cui vivono molti vip.

Vicini di casa di Opra Winfrey, nella loro splendida casa hanno visto ampliare la famiglia con la nascita di Lilibet Diana. Tuttavia sembra che il soggiorno in questa dimora sia giunto al capolinea, stupendo così tutti.

Harry e Meghan, accade l’inaspettato: stravolgimento di vita

Harry e Meghan sono tornati a catalizzare l’attenzione con un‘indiscrezione clamorosa.

Dopo quasi due anni dal loro trasferimento in California sembrano essere già stufi, tanto da abbandonare la loro casa.

18 mesi fa hanno traslocato in una dimora immensa dotata di 9 camere da letto, 16 bagni, piscina, biblioteca, cinema, centri benessere, palestre. Al loro fianco nella sua gestione un fitto personale composto da baby-sitter, maggiordomi, giardinieri e autisti. Nonostante l’incredibile residenza di lusso in cui trascorrono le loro giornate, sembrano essere insoddisfatti, soprattutto per la posizione della casa, volendo trasferirsi altrove.

Villa acquistata per ben 12 milioni di euro, sarebbero a caccia di acquirenti per poterla vendere. Soggetti che non solo dovranno avere determinati requisiti economici, ma essere anche referenziati.

Misterioso il luogo in cui Harry e la consorte si sposteranno. Tanta la curiosità per scoprire se resteranno in California o ritorneranno a Londra. Secondo i rumors infatti potrebbero volare nel Regno Unito a giugno in occasione del Giubileo di Platino, con cui verranno festeggiati i 70 anni di trono della Regina Elisabetta.

In quel periodo è prevista inoltre l’uscita dell’autobiografia bomba del nipote della Sovrana: quest’ultima è molto in ansia per questo volume che potrebbe gettare la Royal Family in imbarazzo totale.