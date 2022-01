Ida Platano torna a far parlare di lei sul web, la dama di “Uomini e donne” ha trovato l’amore in una vecchia fiamma?

Ida Platano è una della dame di “Uomini e donne”, molto conosciuta e seguita dal pubblico italiano. La corteggiatrice ha fatto molto parlare di lei, soprattutto per le sue uscite con alcuni uomini.

Su Instagram vanta di più di cinquecentomila follower con i quali condivide alcuni momenti delle sue giornate e scatti mozzafiato. Le sue foto diventano immediatamente virali e qualche dettaglio non passa inosservato.

Ida Platano, c’è un ritorno di fiamma?

Ida Platano sembra essere tornata nuovamente single. In questi ultimi anni non sono mancate frequentazioni, ma a quanto pare la dama ha voglia di stare sola. Nel corso della sua vita ha dovuto affrontare tante delusioni d’amore che l’hanno resa più forte e intraprendente.

Sui social è sempre attiva e condivide molti momenti delle sue giornate, tra queste un dettaglio: chi è tornato dalla dama?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Sei l’ottava meraviglia” Cristina Marino, senza veli, posteriore in primo piano: afrodisiaca – FOTO

Ha pubblicato un video dove mostra un mazzo di rose che ha ricevuto qualche tempo fa. Era il 3 gennaio 2021 quando condivise la sorpresa sui social, ma quest’anno il ricordo non è passato inosservato. Così la dama ha voluto far vedere ai fan il filmato, come mai?

Secondo molti fan il regalo potrebbe provenire da una vecchia fiamma. Alcuni hanno pensato a Riccardo Guarnieri.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Sei una delizia per gli occhi”. Sabrina Salerno: la tentazione che induce al peccato. La temperatura si alza – FOTO

La dama è stata follemente innamorata del cavaliere, la loro è stata una storia complicata fatta di alti e bassi che hanno lasciato un vuoto incolmabile nella vita della Platano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ida Platano (@idaplatano)

Oggi, però, guarda avanti ed è pronta a scoprire quello che il presente e il futuro le riserveranno. Ha tutto il supporto dei fan che la sostengono e ammirano. Il suo modo di fare ha conquistato i telespettatori del programma storico di Maria De Filippi.