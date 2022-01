Ludovica Pagani ha stregato ancora una volta il suo pubblico condividendo una fotografia spettacolare sul suo profilo.

Ludovica Pagani è una delle influencer più seguite d’Italia: la ragazza, su Instagram, ha 2,9 milioni di followers. Il volto della nativa di Bergamo è associato spesso e volentieri anche al mondo del calcio. La 26enne ha preso parte a numerosissimi programmi televisivi, annunciando ad esempio la classifica di serie A o parlando di varie notizie.

Come se non bastasse, la Pagani ha conquistato le pagine dei quotidiani del Gossip per la sua relazione con l’esterno della Roma Stephan El Shaarawy. Ludovica, in ogni modo, è attivissima sul web. Anche qualche ora fa, la bella classe 1995 ha condivido un magnifico scatto su Instagram.

Ludovica Pagani esagera, nuovo scatto da urlo: che gambe

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Anna Tatangelo, vestito inguinale con aperture sensazionali sul davanzale: “Avrei evitato” – FOTO

Ludovica, poco fa, ha sorpreso il pubblico dei social network condividendo uno scatto da urlo. La nota influencer sfodera un outfit meraviglioso: stando a ciò che si legge in didascalia, è probabile che lo stia sponsorizzando. I pantaloncini sono comunque cortissimi e scoprono le sue gambe da capogiro.

I tacchi che ha ai piedi sono dotati di un colore giallo che non passa di certo inosservato. Da segnalare la bandana sui suoi capelli. Gli utenti si stanno scatenando tra i commenti: gli apprezzamenti e gli elogi si sprecano. “Il faraone geloso?”, ha chiesto un fan sicuramente estasiato davanti all’immagine. “Sempre più bella”, “Spettacolare”, “Gambe sexy”, “Bella come il sole”, si legge. Qualche seguace si interroga sulle attività che lei propone sul web. “Ma non le fai più le schedine con il tuo papà”, ha chiesto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Il Segreto, vi ricordate di Pepa? Oggi l’attrice Megan Montaner è un’altra persona. Il cambiamento impressionante

La Pagani ha preso parte con grande frequenza a video particolari su YouTube. Secondo alcune indiscrezioni, la ragazza è pronta per tornare sulla piattaforma di contenuti multimediali.