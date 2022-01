L’ultima compilation di Aurora Ramazzotti ha letteralmente convinto tutti. I fan non hanno dubbi: meglio della mamma Michelle!

Fin dal periodo adolescenziale, Aurora Ramazzotti ha dovuto competere, in quanto a bellezza e fascino, con la più famosa mamma Michelle Hunziker. Una gara che moltissime testate giornalistiche, peraltro, hanno giudicato già persa in partenza per la primogenita della svizzera. L’ex moglie di Eros, d’altronde, sfoggia un fisico pazzesco che, negli ultimi vent’anni, sembra non essere cambiato di una virgola.

Eppure, specie negli ultimi tempi, la sensualità di Aurora si direbbe letteralmente sbocciata. La conduttrice, che ha acquisito molta più sicurezza in sé anche grazie all’amore di Goffredo Cerza, non manca di mostrarsi nelle sue vesti più audaci. Di fronte all’ultima fotogallery di Instagram, i followers non hanno esitato a commentare: “meglio della mamma“.

Aurora Ramazzotti in bikini convince tutti. Neanche Michelle può competere.. – FOTO

In questi ultimi giorni, i followers di Aurora Ramazzotti sono apparsi più che soddisfatti dalle pubblicazioni della loro beniamina. D’altronde, da quando è approdata alle Maldive, la giovane conduttrice ha pubblicato solo ed esclusivamente scatti in costume. Anche oggi, la figlia di Eros non ha lasciato il pubblico a digiuno dalla propria sensualità.

Su Instagram, in particolare, è recentemente apparsa una fotogallery che ritrae la modella in bikini, in quattro scatti diversi. Che si trovi immersa nel mare o in piedi sul bagnasciuga, sorridente o con il volto imbronciato, la Ramazzotti appare in ogni caso sensuale ed accattivante come mai prima d’ora.

Il design del bikini, ovviamente, contribuisce ad esaltare il suo corpo scolpito, che i seguaci non hanno mancato di apprezzare. Addirittura, c’è chi si è lasciato andare ad una constatazione per nulla scontata: “meglio di mamma Michelle!“. I fan non hanno dubbi: la bellezza di Aurora è definitivamente sbocciata.

“Bella e simpatica“, “Se vabbé, oggi è manzedì“: questi i commenti degli altri sostenitori di Aurora, ormai più di 2,2 milioni. Alla Ramazzotti non manca nulla per eguagliare – o addirittura superare – il successo di mamma Michelle.