Milly Carlucci lo ha convinto: finalmente torna in tv. Il nome è clamoroso

Milly Carlucci è riuscita a portare nel suo programma un nome importante della televisione, di chi si tratta?

Appena concluso “Ballando con le Stelle” il celebre e ultradecennale dance show firmato Rai Uno, la padrona di casa Milly Carlucci sta lavorando sul prossimo spettacolo che non è longevo quanto il celebre show del sabato sera ma da qualche anno ha accolto il parere favorevole del pubblico: “Il Cantante Mascherato”.

Dopo l’incredibile successo della passata edizione non poteva che tornare anche quest’anno e ipotizzare puntata dopo puntata chi si cela dietro le pesanti maschere. Nelle ultime ore è emersa una notizia su un nome che avrebbe detto sì a Milly. Di chi si tratta? Assolutamente clamoroso.

Milly Carlucci, svelato il nome del personaggio

Le chiedevano quando sarebbe tornata in televisione ed i fans adesso non potranno che essere felici per questa notizia, Caterina Balivo è stata riconfermata da Milly Carlucci come giurato per la prossima edizione de “Il Cantante Mascherato” che andrà in onda a partire dal 11 febbraio, subito dopo la parentesi sanremese. Sul profilo della conduttrice non appare alcun riferimento a questa importante notizia.

Insieme a lei nella veste di giudice riconfermati anche Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. In corso di trattative per quanto riguarda l’altro giurato che potrebbe essere il mitico Morgan, l’artista infatti dopo aver partecipato a Ballando potrebbe seguire Milly anche in questa esperienza, in sostituzione di Patty Pravo e Costantino della Gherardesca. Un’altra importante novità riguarda il numero dei concorrenti che saranno ben dodici, ne vedremo sicuramente delle belle.

Confermati anche i ballerini Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale; i professionisti dopo aver comunicato – tra la commozione del pubblico – l’addio a “Ballando con le Stelle” continueranno a fare in televisione ma avendo un altro ruolo.

L’anno scorso lo show è stato vinto da Red Canzian sotto la maschera del Pappagallo, chi sarà quest’anno il vincitore? E soprattutto, riusciremo a capire gli indizi che ci verranno indicati serata dopo serata? Non resta che aspettare la nuova edizione del programma più curioso della TV.