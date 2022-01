Monica Bertini in rosso è una visione da svenimento: il vestitino cortissimo lascia intravedere decisamente troppo…

Monica Bertini è sicuramente la giornalista del momento: la nativa di Parma con il suo ‘Pressing’ in cui presenta in coppia con Massimo Callegari sta ottenendo sempre più consensi. Parlare di calcio non è mai facile: lei lo fa con classe e soprattutto con bravura. Sui social network, il suo profilo è sempre più apprezzato e ricercato dagli utenti.

La conduttrice è dotata di una bellezza fuori dal comune e di un fisico da brividi: con le sue curve stratosferiche e le forme marmoree in mostra, le sue fotografie fanno il giro del web con una facilità imbarazzante. Questa sera, la 38enne ha pubblicato un’immagine in cui indossa un vestitino rosso fin troppo corto.

Monica Bertini, vestitino cortissimo: si vede qualcosa di troppo

Monica, qualche istante fa, ha pubblicato un nuovo disarmante scatto sul suo pazzesco profilo di Instagram. La giornalista sportiva indossa un vestitino di colore rosso fenomenale. Stando alle immagini che circolano online, si può notare come questo sia sicuramente il suo colore preferito. L’abito è uno spettacolo e mette in risalto le sue curve fantastiche.

Con le gambe totalmente scoperte, si vede anche decisamente un po’ troppo. La visuale dal basso, inoltre, stuzzica le fantasie dei più maliziosi. Il suo fascino è irresistibile e le sue labbra sono perfette. La Bertini è pronta per la puntata di questa sera e ha riportato un lungo messaggio in didascalia.

“In questo momento così caotico proveremo noi a fare chiarezza! A mezzanotte vi aspetto con @maxcallegari_official e tutta la squadra di @pressingreal al primo appuntamento insieme del #2022 tra partite giocate, #Covid e #calciomercato”, ha scritto. Ricordiamo ancora che diverse partite in programma in questo turno di campionato sono saltate a causa del pericoloso aumento di contagi.