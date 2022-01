Monica Bertini ha condiviso uno scatto tra le stories in cui sfodera un meraviglioso vestitino rosso: le sue forme in risalto sono straordinarie.

Monica Bertini è carica per l’imminente inizio di campionato: dopo la sosta per le festività natalizie, il programma dovrebbe ripartire domani. Il condizionale è d’obbligo: i numeri spaventosi del contagio stanno riguardando anche il mondo del calcio. Ogni club di serie A ha più di 3 o 4 elementi contagiati della rosa, che hanno ovviamente avuto contatti con i compagni.

La Lega ha deciso di non sospendere il campionato, ma al momento già quattro match sono stati spostati a data da destinarsi. A rischio anche il big match tra Juventus e Napoli: gli azzurri hanno tanti giocatori in quarantena. Monica ha fornito gli aggiornamenti attraverso le sue stories di Instagram. Tra una notizia e l’altra, tuttavia, la giornalista ha trovato anche lo spazio per regalare una fotografia da sogno.

Monica Bertini, vestitino cortissimo e strettissimo: forme in risalto

Monica ha regalato al suo pubblico l’ennesima perla: la conduttrice di ‘Pressing’ ha piazzato tra le sue stories di Instagram una fotografia formidabile. La nativa di Parma sfodera uno dei suoi outfit per le dirette televisive. Il vestitino mette in risalto ogni lato del suo magnifico fisico: le curve, in particolare, sono davvero in evidenza.

Come se non bastasse, la 38enne è completamente scosciata: le sue gambe sono una gioia totale per gli occhi. Ai piedi, la giornalista indossa tacchi estremamente alti. Il sorrisino stampato sulla sua faccia è sempre una certezza e fa impazzire il pubblico.

La Bertini ha abituato fin troppo bene il suo pubblico, condividendo scatti da crepacuore. Tra abiti cortissimi e scollature illegali, il suo straordinario décolleté manda sempre in tilt il web.