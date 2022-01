Un nuovo appello da parte di Pier Silvio Berlusconi sulle sorti Mediaset si accinge a stravolgere le dinamiche finora indette. La scelta tra i due personaggi è latente.

Se nelle settimane passate gli auguri del celebre manager Pier Silvio Berlusconi avevano raggiunto con piacere la storica amica e conduttrice di Canale 5, Maria De Filippi, ad oggi un’indiscrezione riguardanti le sorti della rete Mediaset, a proposito di due celebri personaggi televisivi, potrebbe essere decisiva.

Le ultime intenzioni del noto imprenditore, riportate in queste ore da un autorevole quotidiano dedito ad aggiornamenti economico-politici, avrebbero preso in causa un rilevante calo di ascolti su Italia 1. Pronto, secondo il dirigente d’azienda, ad essere risollevato quanto prima grazie alla scelta di due candidati adatti a gestire la preoccupante situazione. Tale bivio, però, mescolerebbe ancor di più le carte in tavola, riproponendo un’ormai, per molti, labile presenza del Gruppo.

Pier Silvio Berlusconi l’indiscrezione stravolge i programmi: la scelta è un fulmine a ciel sereno

Sulla base di quanto deciso dall’imprenditore milanese, la prima ad essere riportata in auge sarà Barbara D’Urso. Alla quale verrà affidato un nuovo ruolo in prima serata. La ripartenza della trasmissione de “La Pupa E Il Secchione” ad inizio 2022, guidata dalla conduttrice di origini partenopee, dovrà fungere da leva per il recente ribasso degli ascolti. E pare al momento, data la risonanza della notizia, che ci siano tutti i buoni presupposti affinché questo accada.

Ad accompagnare l’exploit della D’Urso nel format su Italia 1, seguirà anche la partecipazione dello showman Nicola Savino. Per l’amato volto de “Le Iene” si attendono progetti ben diversi, ma d’altrettanto riconosciuto spessore. Il conduttore sarà impegnato, a partire dal prossimo 4 gennaio, con la trasmissione di “Back to School“.

Fra i suoi concorrenti pare si affacceranno, oltre al nome dell’assai gettonata Giulia Salemi, anche quelli di Vladimir Luxuria e dell’artista canoro Clementino.

In ultimis, però, Barbara ha voluto porre un ulteriore richiesta a Pier Silvio. Quella di poter continuare, seppur in contemporanea, il format di “Pomeriggio Cinque“. Il manager, data la sua disponibilità, pare abbia presto accettato di buon grado.