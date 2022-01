“Sei una delizia per gli occhi”. Sabrina Salerno: la tentazione che induce al peccato. La temperatura si alza – FOTO

Sabrina Salerno. La sexy diva degli anni ’80 spopola anche sul web. Gli ultimi scatti rilasciati rivelano una passione assai condivisibile

La sedicesima edizione del talent show di danza dedicato ai vip “Ballando con le stelle” ha mostrato indubbiamente qualche inaspettata sorpresa ma, allo stesso tempo, ha confermato delle certezze indiscutibili dello spettacolo italiano.

Quest’ultima caratteristica è perfettamente applicabile a Sabrina Salerno. Le sue doti da danzatrice non erano infatti ma state messe in discussione, avendo dato prova in più di 30 anni di carriera di essere un’artista completa e poliedrica. Ha conquistato il podio in coppia con il coach Samuel Peron, aggiudicandosi la terza posizione del longevo format condotto da Milly Carlucci. Inoltre, la Salerno ha vinto il premio speciale della giuria.

Sabrina Salerno: la tentazione alla quale non sa proprio resistere

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Sabrina Salerno ha trovato nuova linfa artistica grazie all’utilizzo dei moderni mezzi di comunicazione; in particolare su Instagram ha un folto pubblico che la segue quotidianamente, contando al momento oltre 1 milione di follower.

La sua pagina è un tripudio di foto ad alto contenuto di sensualità che mostrano come la showgirl e cantante, classe 1968, all’età di quasi 54 anni sia ancora una delle donne più desiderate d’Italia e un sogno erotico per i fan.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Valentina Ferragni alza le palpitazioni, una vera vamp: lo stacco di coscia è un colpo al cuore – FOTO

Non solo fascino, ma anche simpatia e intelligenza per una donna che ha saputo conquistare negli anni le classifiche mondiali grazie ai singoli “Sexy Girl” e “Boys (Summertime Love)”.

L’ultimo scatto proposto sui suoi social network la vede condividere un carosello di cinque immagini che rivelano una sua passione assai condivisibile, ossia quella per la buona cucina: una tentazione a cui è difficilissimo resistere.

Direttamente da un ristorante del comune di Rovolon in Veneto, scrive: “Forse è un complotto ma appena entro in questo posto, nonostante io sia a dieta, mi corrompono. Tra i miei buoni propositi c’era quello di non cadere in tentazione… radicchio in pastella, risotto al tartufo e vino rosso… ovviamente tutto in modiche quantità.”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Ma che bontà” Federica Pellegrini è in dolce compagnia, mai così felice – la FOTO sorprende i fan

C’è chi apprezza e scrive tra i commenti: “É questo tipo di dieta che ti rende bellissima”, “Sei una delizia per gli occhi”.

Qualcuno, però, è pronto a sorvegliarla e la mette in riga. Si tratta del suo maestro di danza Samuel Peron che scrive: “Ti aspetto a Roma per smaltire in sala prove”.